«Ooredoo الكويت» حصدت جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت»

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن فوز «برنامج نجوم» بجائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت» في النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر Telecom Review Leaders’ Summit، وهو أكبر وأول حدث في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط ، والذي عقد في الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020.

وتم تكريم Ooredoo الكويت لجهودها والتزامها بتقدير العملاء ومكافأتهم باعتبارهم جزءاً من عائلة الشركة. حيث ينفرد «برنامج نجوم« للمكافآت بتطوره السريع من خلال اضافة العديد من الميزات والشراكات مع علامات تجارية عالمية ومحلية تناسب الجميع، بالاضافة الى عروضه الفريدة والمكافآت الحصرية والتجارب والمزايا الاستثنائية للعملاء. نجوم هو برنامج مكافآت Ooredoo وهو الأكبر من نوعه في الكويت، يتيح للأعضاء فرصة مميّزة لجمع النقاط واستبدالها مع أفضل العروض والمزايا الحصريّة.

وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «تتمثل مهمتنا في أن نوفر جميع الخدمات وفق أعلى مستويات التميز تحت سقف واحد، ويقدم «برنامج نجوم» للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات من العلامات التجارية التي حتماً سترضي عملاءنا. وتعتبر هذه الجائزة بمثابة علامة أخرى على الجهود الحثيثة التي يبذلها كل فرد في الشركة، لذلك يسعدنا في شركة Ooredoo أن نحظى بهذه الجائزة احتفاءً بدورنا الريادي والتزامنا بتعزيز علاقات قوية مع عملائنا من خلال مكافأتهم وهذا ما يمنح الشركة هوية منفردة».

نجوم، هو أكبر برنامج ولاء في دولة الكويت يتيح للأعضاء من عملاء Ooredoo كسب نقاط من خلال الانفاق مع شركاء Ooredoo و Nojoom Earn والتي يمكن استبدالها للاستمتاع بأفضل العروض والمزايا الحصرية. يعد الانضمام الى «برنامج نجوم» أمرًا بسيطًا للغاية حيث يتم من خلال تحميل تطبيق MyOoredoo من App Store أو Google Play وانشاء حساب خاص بك.

