«غرفة التجارة»: تجديد العضوية لـ 2021 الثلاثاء

مال وأعمال

قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت، إنها وكعادتها في كل عام، ستباشر اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2021)، وتصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للادارات والجهات الحكومية والأهلية، وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات بهذا الشأن، وأكدت الغرفة بأن هذا الاجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وتسهيلاً لاجراءات عمل الجهات الحكومية.

واضافت الغرفة بأن استقبال المراجعين في المرحلة الحالية، سيكون من خلال فروعها الكائنة في كل من برج التحرير (الحكومة مول)، وفي مبنى مجمع الوزارات (مقر وزارة التجارة والصناعة)، وفي فرعها في منطقة خيطان (مجمع رونا)، وفي مركز الكويت للاعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة في منطقة (اشبيلية)، بالاضافة الى مركز خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة (الصديق)، وستكون ساعات العمل في هذه الفروع من 8:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، أما ساعات العمل في مبنى الغرفة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة شارع عبد العزيز الصقر ستكون من 8:00 صباحاً حتى 5:00 عصراً، وبشكل متواصل، وذلك خدمة لاعضائها وحرصاً على سرعة انجاز معاملاتهم.

ووفقاً للاشتراطات الصحية الخاصة بالتباعد الجسدي والحد من التزاحم في أماكن العمل فإن استقبال المراجعين سواء في المبنى الرئيسي أو في الفروع المذكورة سيقتصر فقط على أصحاب المواعيد المسبقة، التي يمكن حجزها من خلال منصة الغرفة الالكترونية (حياك) (www.Kuwaitchamber.org.kw).

