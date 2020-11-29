«اتحاد السياحة والسفر» بحث مع «الطيران المدني» المشاركة في استقدام العمالة المنزلية

مال وأعمال

اجتمع رئيس وأعضاء مجلس الادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر KTTAA مع رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح حيث تخلل الاجتماع التأكيد من جانب وفد الاتحاد KTTAA علي ضرورة تمكين مكاتب السياحة والسفر من المشاركة الرئيسية والفعالة في (خطة استقدام العمالة المنزلية ) والخطط اللاحقة وان تكون مكاتب السفر عامل رئيسي وكبير في عملية التسويق، بالتعاون مع الشركة المكلفة بالخطة بحكم ان مكاتب السفر تملك الخبرة والانتشار وقربها من سكن المواطنين (450 مكتب سفر)وتملك طرق البيع المختلفة وتقديم الخدمة علي مدار اليوم وجاري الاجتماع والتنسيق معها لمعرفة دورنا في الخطة وبرعاية من الادارة العامة الطيران المدني. وقد تمت الموافقة علي اعادة فتح المناقشات والاقتراحات حول تطوير وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة لسوق السياحة والسفر في الكويت من خلال اللجنة الاستشارية وبما يتماشى مع آخر مستجدات السوق.

