الرقمنة طوق نجاة لشركات الطيران

مال وأعمال

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إن شركات النقل الجوي تتجه إلى البحث عن طرق لتقليل نقاط الاتصال البشرية، كانت له تأثيرات أخرى، كانخفاض وزن المقصورة، ما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. وأعلنت شركة «سكوت» التابعة للخطوط الجوية السنغافورية، عن «سكوت هاب» على متن الطائرات، يديره العملاء عبر هواتفهم الذكية، لطلب الطعام والمشروبات والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية، بهدف تقليل استهلاك الورق بأكثر من 156 طناً مترياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 41 طناً، ومن المتوقع أن تصل خسائر صناعة الطريان إلى 118.5 مليار دولار في عام 2020.

