«برقان» مع مبادرة «لوّن العالم برتقالياً»

مال وأعمال

يشارك بنك برقان يشارك ويدعم حملة الـ 16 يوم للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تستمر تحت شعار «لوّن العالم برتقاليا». ويشارك البنك في هذه القضية العالمية من خلال إضاءة كل من فرع بيان والسلام والعديلية باللون البرتقالي تضامنا مع الحملة ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

وتندرج الحملة ضمن إعلان «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تواجه النساء حول العالم أشكالاً عديدة من العنف الجسدي والنفسي، ما يمنع تحقيق المساواة والنمو والسلام على النحو الأمثل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل: وإنه يسرنا المشاركة بهذه الحملة، حيث يسعى بنك برقان من خلال المسؤولية المجتمعية على دعم وتمكين المرأة لما لها من دور بارز وفعال في المجتمع، فيسعدنا المشاركة ودعم حملة «لوّن العالم برتقاليا» أسوة بالكثير من الدول والمنظمات العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة. كما نؤكد على حرصنا وتشجيعنا للحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة تضامنا ودعم لجهود الدولة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء من خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة 2035.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بالتعاون مع بنك برقان، مبادرة بعنوان «منجزة» في عام 2019، والتي تسلط الضوء على النساء المتميزات وعملهن. تقوم منجزة ببناء المجتمع حيث يمكن للمرأة تعزيز وخلق شراكات للتعاون في المستقبل.

