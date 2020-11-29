«الأهلي» أطلق حملة «مضاعفة الأميال»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وهو برنامج الولاء الحائز على جوائز تقديرية التابع لشركة طيران الإمارات و فلاي دبي، عن التي تتضمن مكاسب قيّمة، والمصممة حصرياً لحاملي بطاقات ائتمان فيزا إنفينيت وفيزا سيجنتشر طيران الإمارات من البنك الأهلي الكويتي.

بإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي المختارين كسب ضعفي أو ثلاثة اضعاف أميال سكاي واردز عند التسوق عبر الانترنت واختيار العلامات التجارية الأميركية والبريطانية المفضلة لديهم من خلال الموقع الإلكتروني: skywardsmilesmall.com وذلك حتى 13 ديسمبر 2020.

كما يمكن لحاملي بطاقات ائتمان فيزا إنفينيت الأهلي كسب ما يصل إلى 18 ميل سكاي واردز مقابل كل دينار ينفقونه، فيما يحظى حاملوا بطاقات ائتمان فيزا سيجنتشر الأهلي بإمكانية كسب ما يصل إلى 8 أميال سكاي واردز لكل دينار ينفقونه على المشتريات التي يتم شراؤها من خلال الموقع الإلكتروني: skywardsmilesmall.com وتجدر الإشارة إلى أن موقع Skywardsmilesmall.com يتيح تجربة تسوق مجزية من مختلف العلامات التجارية مع أميال سكاي واردز طيران الإمارات، حيث يضم أكثر من 1500 من أشهر العلامات التجارية المعروفة مثل «هارودز» و«ماسيز» و«سيلفريدجز» و«آبل».

لإمكانية اكتساب الأميال، يجب على حاملي البطاقات المؤهلة زيارة الموقع الالكتروني skywardsmilesmall.com، ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال ادخال معلومات حساب سكاي واردز الامارات الخاص بهم و اختيار العلامة التجارية المفضلة لديهم حيث سيتم تحويلهم إلى موقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية المختارة لاستكمال عملية الدفع باستخدام بطاقات فيزا الأهلي طيران الامارات.

وسيتم إيداع أميال سكاي واردز طيران الإمارات المكتسبة خلال هذه الحملة في حساب عضوية سكاي واردز طيران الإمارات الخاص بحاملي بطاقات فيزا إنفينيت وسيجنتشر من البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات (رقم طيران الإمارات) خلال 45 يوماً. ويمكن استبدال هذه الأميال برحلات سفر وترقية درجة السفر على متن طيران الإمارات وفلاي دبي، وبالاختيار من بين مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة الأخرى على النطاق العالمي. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مدى إلتزام البنك الأهلي الكويتي بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، عن طريق طرح العروض والمزايا المبتكرة والشراكات البناءة التي تمنح العديد من المكاسب القيمة للعملاء المتماشية مع نمط حياتهم.

