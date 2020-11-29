«أوبك+»: محادثات لتخفيف قيود الإنتاج

مال وأعمال

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن لجنة لمجموعة أوبك+، التي تضم كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، ستعقد محادثات غير رسمية عبر الانترنت اليوم الأحد بدلا من امس السبت، قبيل اجتماعات رسمية يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر. وقال المصدر ان الموعد تغير الى الأحد، ولم يذكر سببا للتأجيل. وارتفعت الاسعار الى 48?18 دولاراً للبرميل لتقرب من حاجز الـ 50 دولاراً. وطلب العضوان الرئيسيان في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها -الممثلين بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك- عقد مؤتمر غير رسمي بالفيديو مع نظرائهما من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم الجزائر، وكازاخستان، والعراق، ونيجيريا، والامارات بحسب رسالة اطلعت عليها بلومبيرغ.