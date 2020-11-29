عقوبات أميركية على شركات صينية وروسية

عربيات ودوليات

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بومبيو على تويتر «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني». وفرضت واشنطن إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما «شنغدو بست نيو ماتيريالز» و«زيبو إيليم ترايد»، وعلى شركتين مقرهما في روسيا هما «نيلكو غروب» و«جوينت ستوك كومباني إيليكون». وقالت الخارجية الأميركية إنّ هذه الشركات «وفرت تكنولوجيا ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني» ستُواجه قيودا لمدة عامين.

