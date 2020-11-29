ترامب: أصوات بايدن الـ 80 مليون «سخيفة»!

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هاريسبورغ- الوكالات: رفضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأميركية دعوة قضائية تقدمت بها حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستئناف حكم بشأن خروق في التصويت في حين عاد ترامب ليشن هجوما على الرئيس المنتخب ويصف اصوات 80 مليون اميركي انتخبوه بأنها « سخيفة» ومزورة. وتضمنت الدعوة إلغاء آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد، وتأجيل تصديق الولاية على نتائج الفرز. ويشكل الحكم الصادر بالإجماع، الذي كتب نصه قاض عينه ترامب نفسه؛ انتكاسة لجهود الرئيس المنتهية ولايته بإطالة أمد تصديق ولايات عدة على نتائج الفرز، والتشكيك في الانتخابات. وجاء في الحكم أن الاتهامات التي ساقتها حملة ترامب حول حصول خروق في الانتخابات تفتقد إلى الأدلة.

وأظهرت الثلاثاء النتائج النهائية لفرز البطاقات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا تقدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بـ81 ألف صوت بين 6.9 ملايين بطاقة اقتراع، بعدما تأكد الاثنين فوزه في ولاية ميشيغان. يشار إلى أنه في 2016، فاز ترامب في هذه الولاية على هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت. لكن ترامب عاد عبر حسابه على تويتر وقال إن بايدن يمكنه دخول البيت الأبيض «فقط» اذا اثبت صحة الأصوات التي تم عدها في الفرز لصالحه قائلا «لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس ، إلا إذا تمكن من إثبات أن 80.000.000 صوت السخيفة التي يزعم الحصول عليها لم يتم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو بشكل غير قانوني. عندما ترى ما حدث في ديترويت وأتلانتا وفيلادلفيا وميلووكي، تزوير كبير للناخبين ، فإنه يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن حلها!». وتمثل تلك التغريدة تراجعا لترامب عما أدلى به في تغريدة أكد فيها الخميس أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوّت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، في تصريح يعد الأقرب إلى إقراره بالهزيمة. واستدرك ترامب في حديث مع عناصر من القوات الأميركية في الخارج بمناسبة عيد الشكر قائلا «لكنني أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث من الآن وحتى 20 يناير المقبل». وجدد الرئيس الأميركي تشكيكه في نتائج الانتخابات، وقال إن أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحوّلت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن «وكأننا في دولة من العالم الثالث» مضيفا أن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، وأن الأرقام زائفة والانتخابات مزورة.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر المقبل، كما أن من المنتظر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير المقبل. وبينما يلتزم الرئيس المنتخب جو بايدن الصمت إزاء تصريحات ترامب وتغريداته، تمضي عملية الانتقال السياسي بسلاسة، وفق ما صرح به فريقه الانتقالي، الذي سيتمكن من استخدام ملايين الدولارات ضمن الاستعدادات لتولي الرئاسة. وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه حقق تقدما كبيرا منذ موافقة وكالة الخدمات العامة على الشروع في إجراءات الانتقال، وأضاف أنه ستكون هناك إعلانات جديدة للمناصب العليا في إدارته خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم بايدن سياسته الخارجية وفريقه للأمن القومي الثلاثاء الماضي، في إطار خطوات انتقال رسمية صوب البيت الأبيض، بعد أن تغلب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

