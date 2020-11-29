إيران تتهم إسرائيل باغتيال أبرز علمائها النوويين

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طهران- الوكالات: اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده مؤكدا ان ما وصفه بـ«الاستكبار العالمي» يقف وراء هذه العملية التي تسعى إلى التسبب بـ«فوضى». فيما توعد المرشد الإيراني الاعلى اية الله علي خامنئي، بالثأر لفخري زاده، ودعا إلى «معاقبة حتمية» للمسؤولين عن اغتيال العالم النووي، مشددا على ضرورة مواصلة العمل الذي كان يقوم به.

وتوعد المرشد الإيراني، بالثأر لفخري زاده، وفي بيان نشره موقعه قال خامنئي «يجب على جميع المسؤولين أن يضعوا قضيّتين مهمّتين بجدّية على جدول أعمالهم، القضيّة الأولى تتمثّل في متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتميّة لمنفّذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها، والأخرى هي مواصلة جهود محسن العلميّة والتقنيّة في المجالات كافة التي كان يعمل عليها».

وفي بيان نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة هدد روحاني بالرد على الاغتيال في « القوت المناسب» وقال «مرة أخرى، تلطخت أيدي الاستكبار العالمي وعميله الكيان الصهيوني بدم أحد من أولاد» الجمهورية الإسلامية، وعادة ما تستخدم إيران عبارة «الاستكبار العالمي» للدلالة إلى الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس الإيراني مقتل فخري زاده بمثابة «خسارة فادحة» وقال الرئيس الإيراني امس «ليس لدي شك أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة سيملآن مكانهما في ظل اغتيال فخري زادة، عبر تعزيز قدرات الطلاب وزملائه». ورفضت إسرائيل التعليق رسميا على الاغتيال. كما امتنع البيت الأبيض ووزارتا الدفاع والخارجية والمخابرات المركزية الأميركية وفريق الرئيس المنتخب جو بايدن الانتقالي عن التعقيب.

ويعدّ فخري زاده من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، وكان يشغل منصب رئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت اسمه على لائحة العقوبات العام 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات اسهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، واتهمته اسرائيل سابقا بالوقوف خلف البرنامج النووي «العسكري» الذي تنفي إيران وجوده. وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت الجمعة وفاة فخري زاده متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل «عناصر إرهابية». وأوضحت أنه أصيب «بجروح خطرة» بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه في مدينة أبسرد في مقاطعة دماوند شرق طهران. وسارعت إيران منذ الجمعة إلى تحميل إسرائيل المسؤولية، فتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة عن «مؤشرات جدية» لدور للدولة العبرية في الاغتيال.

بدوره، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن «على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران». وصرح ولايتي بأن «اغتيال العلماء الإيرانيين لا يمكن أن يوقف طريق إيران في المقاومة وهزيمة مؤامرات العدو والتوصل إلى التطور العلمي».

وقالت إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي إنها ترى «مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل» في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

من جانبه قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «علمنا بالتقارير التي تتحدث عن اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران»، وإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعو لضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد الاغتيال. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدر رسمي أميركي ومصدرين في الاستخبارات أن إسرائيل تقف وراء اغتيال فخري زاده، وقالت إن الاغتيال قد يعقّد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إنه اتخذ قرارا بالانتقام الشديد ممن خطط ونفذ ودعم اغتيال محسن فخري زاده، مضيفا «لدينا الحق في الانتقام والرد على اغتيال فخري زاده في أي مكان أو مجال».

