ترامب يهدد برد ساحق إذا قُتل أي أميركي في العراق

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و«ساحق» إذا قُتل أي أميركي في العراق.

ويأتي هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست بالتزامن مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة وتوعدت إيران بـ«انتقام قاس»، ما قد يفجر مواجهة بينها وبين خصومها، إذا استهدفت أو ميليشياتها في المنطقة أهدافا غربية.

وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤول كبير، أن المسؤولين الأميركيين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران. لكن ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران.

وبعد أيام من هذا الاجتماع قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد «ساحق» ثم زار إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني بغداد، لحث الميليشيات على ضبط النفس.

وكانت واشنطن، التي تخفض ببطء قواتها بالعراق، هددت بإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تكبح الحكومة العراقية الفصائل المدعومة من إيران. ويقول مسؤولون أميركيون إن عدد القوات سينخفض من 3000 إلى 2500 بحلول منتصف يناير المقبل.

