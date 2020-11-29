مدير «CIA» السابق: اغتيال العالم الإيراني عمل إجرامي متهور

عربيات ودوليات

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» (CIA) جون برينان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بـ»العمل الإجرامي المتهور للغاية». جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها برينان في حسابه الشخصي على تويتر. وقال برينان «كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين انتظار عودة قيادة أميركية مسؤولة إلى المسرح الدولي، ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين».

وأضاف «لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عملا كهذا ترعاه دولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسيشجع المزيد من الحكومات على هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب». وأشار إلى أن هذه الاغتيالات «تختلف عن الضربات التي توجه لقادة الإرهاب والجماعات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف هجمات إرهابية مميتة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نشر مقطعا مسجلا استعرض فيه على غير العادة، إنجازاته التي قال إنه حققها على مدار الأسبوع المنصرم.

وكان اللافت للانتباه أن نتانياهو استهل التسجيل بالقول إنه سيستعرض بعض إنجازاته، لكن ليس كلها لأنه لا يستطيع ذلك.

وقد تلقفت وسائل إعلام إسرائيلية ومحللون هذه العبارة وكأنها تلميح إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة وذلك لتزامن نشر شريط الفيديو مع حادث الاغتيال.

وكان نتانياهو تحدث، في كلمة قبل سنتين، عن فخري زاده، وعرض صورته بوصفه رئيسا لمشروع إيران النووي السري، ومؤسسه. واستعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية مجموعة وثائق وصفها بالسرية عن مشروع إيراني بدأ سنة 2003، عرض ضمنها صورة لفخري زاده.

