العراق: مقتل 6 متظاهرين بـ«رصاص الصدريين»

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الناصرية - العراق - الوكالات: قتل ستة اشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وفق حصيلة جديدة نقلها امس اطباء فيما فرضت مدن اخرى تدابير امنية جديدة. ووقعت الصدامات الجمعة بين انصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة التي بدأت في اكتوبر2019 وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق اتهم نشطاء مناهضون للحكومة انصار الصدر باطلاق النار عليهم واحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي. واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث افاد مسعفون عن مقتل ستة اشخاص حتى صباح امس خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحاً. لكن صحافيا في وكالة الصحافة الفرنسية افاد ان المتظاهرين المناهضين للحكومة عادوا صباح امس الى الميدان لاعادة نصب خيامهم. وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقا في الأحداث وفرضت حظرا للتجول طوال الليل في الناصرية. كذلك اتخذت مدن اخرى اجراءات امنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالا قيوداً جديدة على الحركة. من جهته حمل المرصد العراقي لحقوق الانسان (منظمة مستقلة)، امس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مسؤولية قتل المتظاهرين المحتجين، وطالبه بعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية. وقال المرصد في بيان «على الكاظمي عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية» مبيناً ان «الحكومة العراقية اضعف من ان تحمي المحتجين وغير قادرة على ابعاد الخطر عنهم».

وأضاف، ان «الكاظمي يتحمل مسؤولية قتل المحتجين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كما لم تصدر منه حتى الآن اي خطوة لمنع تمادي القتلة في استهداف المحتجين». وتمثل الناصرية معقلا رئيسا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة. وشهدت المدينة ايضا احد اكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، اذ سجلت سقوط اكثر من ثلاثين قتيلا في اعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر من العام الماضي. وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، اذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية. لكن يتوقع غالبية المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة اشهر على الأقل، ويرجح خبراء ان يستفيد الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخابات الجديد.

