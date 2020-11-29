تركيا: «الشراكة القوية» مع السعودية تفيد المنطقة

عربيات ودوليات

نيامي - الوكالات: التقى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، في عاصمة النيجر نيامي. واثنى الوزير التركي على استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، التي عقدت أخيراً في السعودية عبر تقنية الفيديو بسبب تدابير جائحة «كورونا». ويعد هذا اللقاء هو الأول بين وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي منذ ازمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية في اكتوبر 2018. وقال اوغلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه عقد «اجتماعا صادقا» مع نظيره السعودي. وأكد اوغلو اهمية العلاقات بين انقرة والرياض وكتب مرفقا بتغريدته صورة لهما يحييان بعضهما بعضا «ان الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية لن تفيد بلداننا فحسب، بل منطقتنا بأسرها». الى ذلك بيَّن الامير فيصل بن فرحان موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، ورفض محاولة ربط الاسلام بأي هجمات متطرفة. وأكد الوزير السعودي في كلمة امام قمة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في النيجر دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية. وفي شأن آخر، اكد وزير الخارجية السعودي في القمة الاسلامية في دورتها 47 ان بلاده ترفض محاولة ربط الاسلام بأي هجمات متطرفة. ووفق فضائية الاخبارية السعودية الرسمية، قال الوزير السعودي ان المملكة تستنكر ايضا المساس بالرموز الدينية موضحا ان العالم الاسلامي عانى من الارهاب، وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة، من دون ذكر تفاصيل اكثر. بدوره دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين الأمم المتحدة الى اصدار قرار ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على واجهات بعض المباني، ما اشعل موجة غضب في انحاء العالم الاسلامي تنامى بالموازاة مع دعوات وحملات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

