سر خاتم السيسي.. ووزيرة قبطية تحضر خطبة الجمعة

عربيات ودوليات

تناولت الصحف المصرية الصادرة السبت العديد من القضايا، كان على رأسها رسالة المحبة التي ارستها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم التي شهدت افتتاح احد المساجد بمحافظة دمياط في دلتا مصر وحضرت خطبة الجمعة وهي ترتدي الحجاب رغم انها قبطية، وذلك بحضور وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة الذي القى خطبة بعنوان «الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس» اكد فيها ان الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة احدثت نقلة نوعية في تحسين الأحوال المعيشية والبنية التحتية لأبنائها، وأقامت مشروعات كبرى حدت من الهجرة غير الشرعية واستطاعت ان تحول مراكب الموت الى مراكب النجاة، وأضاف ان الدولة كما اقامت المشروعات الكبرى كثيفة العمالة، اطلقت مبادرة «مراكب النجاة».

وشدد وزير الأوقاف على انه لتعظيم مبادرة «مراكب النجاة» على المستوى الوطني والانساني، لابد من مزيد من الجهد ولابد ان نعمل وبقوة وبتدين وبوطنية على تشجيع المنتج الوطني، موضحاً انه لا بديل عن تشجيع المنتج الوطني بيعاً وشراء واستخداماً وتجارةً ؛ فالمستهلك عليه ان يعظم اقتصاد بلده بتشجيع المنتج الوطني والعامل والصانع ورجل الأعمال يجب عليهم ان يجودوا الصنع وأن يعملوا على تقوية الاقتصاد الوطني، فتقوية الاقتصاد الوطني يسهم في مزيد من فرص العمل امام شبابنا لنجنبهم الهجرة خارج بلادهم.

وتطرقت الصحف الى الحوار الذي اجرته السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مع الفنانة والاعلامية اسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة بقناة DMC. كما تناولت تفقد الرئيس السيسي، سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة.

وركزت الصحف على تصريحات وزير المالية د.محمد معيط بأن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت 1500 شركة مصدرة منذ اول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من اجمالي القيمة، بدلا من سدادها بأقساط على اربع او خمس سنوات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا المستجد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسية بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأوضح وزير المالية، انه تم صرف اكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر اكتوبر 2019 حتى نهاية شهر اكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

? وجاء المانشيت الرئيس لجريدة «الوفد» تحت عنوان: «رسالة محبة وسلام الى العالم من دمياط»

- الصحة: نتعامل بشفافية مع حالات كورونا.. ونعلن الأرقام الحقيقية فورا

«مراكب النجاة»

? فيما جاءت عناوين صحيفة اليوم السابع كالتالي:

? بساطة وتلقائية حرم الرئيس مست قلوب المصريين في اول حوار تلفزيوني مع الاعلامية اسعاد يونس.

? «السيدة انتصار السيسي.. اخت المصريين»: «من البداية حسيت ان الرئيس انسان مسؤول.. ماكنتش باعرف اعمل الأكل وهو اللى علمني.. اتجوزنا يوم الخميس ونزل شغله الأحد.. والرئيس لم يتغير منذ ان كان ضابطاً وحتى الآن ويسعى لاسعاد الناس».

- رحلة في قلب وعقل السيدة الأولى وشريكة الكفاح: «احب ام كلثوم وفايزة احمد.. والطبلاوي والمنشاوي من افضل المقرئين والحصري في الأذان.. ابكي على الشهداء وأمهاتهم بطلات.. عشنا في احياء شعبية ووالدة الرئيس علمتني ان الحفاظ على الخصوصية سبب نجاح اي بيت.. الرئيس عارف ان الست المصرية بتتعب».

? انتصار السيسي: هموم الدنيا كلها بتتشال لما يشوف الرئيس حفيداته.

? الرئيس يوجه بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني «أهالينا 3».

? السيسي يتفقد معدلات الانجاز بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة ويوجه بانشاء اكبر توسعة للحارات المرورية.

? «التعليم» تعلن اجازة نصف العام من 6 لـ18 فبراير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 23 يناير المقبل.

? ندوة توعوية للأئمة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.. «الأوقاف» و«الهجرة» تطلقان «مركب النجاة» من دمياط.

? الجيزة والاسكندرية وبورسعيد الأعلى تصويتا.. اعلان اسماء 109 مرشحين فازوا فى جولة الاعادة بالمرحلة الأولى لـ«النواب».. الاثنين.

? اما عناوين جريدة «الدستور» فقد جاءت كالتالي:

? بنت الأصول.. 70 تصريحا للسيدة انتصار السيسي.

? نساء مصر: عن حوار قرينة الرئيس: قدمت نموذجا مشرفا للمرأة المصرية.

? صحيفة «المصري اليوم» عنونت «انتصار السيسي: هذا سر خاتم الرئيس الذي لا يخلعه»، حيث كشفت السيدة عن سر خاتم الرئيس الذي لا يفارقه ابدا، قائلة:» «هذا الخاتم كان هدية من والده الذي كان مشهورا في خان الخليلي لذلك مازال يرتديه ويحرص على تواجده دائماً به».

