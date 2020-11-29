لا صحة لتخفيض رواتب الموظفين

عربيات ودوليات

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصرى ما تردد على بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وأكدت وزارة المالية المصرية، انه لا صحة لتخفيض رواتب اي من العاملين بالجهاز الاداري للدولة، موضحةً ان الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة دون اجراء اي تخفيض.

وأشارت الى ان رواتب جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم اقراره من حوافز اضافية لجميع العاملين بالدولة، مشددةً على ان الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

