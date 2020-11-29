غاتوزو: دييغو سيبقى إلى الأبد

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أبرز جينارو غاتوزو، مدرب نابولي، عقب فوز فريقه على ريجيكا الكرواتي 2-0 في الدوري الأوروبي، أهمية النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي الأربعاء، بالنسبة للمدينة الإيطالية، معتبرا أن اللاعب الراحل له وضع القديس في نابولي.

وفي تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) قال غاتوزو عن مارادونا الذي لعب بين صفوف نابولي على مدار سبعة مواسم، إن «دييغو لم يكن الشخص الذي توج بلقبين للدوري وبلقب كأس اليويفا مع نابولي. دييغو هو فخر هذه المدينة».وأضاف «لقد ارتدى القميص رقم 10، لم يكن مجرد لاعب. لقد جعل شعبا بأكمله يحلم. الكثير من الصبية يحملون اسم دييغو تيمنا به».

وتابع غاتوزو «لدي العديد من الذكريات الجيدة، كان لي شرف التحدث مع دييغو عدة مرات، وتناولت العشاء معه عدة مرات. لقد مات، لكنه لن يموت أبدا لأنه فعل الكثير من الأمور غير العادية.

لقد كان مخطئا في حياته الخاصة، ولكن سيبقى للأبد لما قدمه في مسيرته الكروية».

وقال «بالفعل يوم الأربعاء، عندما ذهبنا إلى الفندق، كان هناك شعور بأن المدينة تتنفس هواء مختلفا.

إنها خسارة كبيرة، لكن دييغو لن يموت أبدا، إنه أسطورة».

وختم مدرب نابولي «في المدينة سيكون هناك الكثير من الحديث عنه. من واجبنا أن نتطلع إلى الأمام. سنحترمه، مع الرغبة في أن نكون قادرين على إهداء لقب له.

