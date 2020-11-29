برشلونة يلتقي أوساسونا

دوليه

يسعى برشلونة إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يلتقي أوساسونا اليوم ضمن الجولة 11 من الدوري الاسباني، فيما يأمل ريال سوسييداد في مواصلة تصدر الترتيب حين يواجه فياريال اليوم أيضاً. ويقبع برشلونة في المركز الثالث العاشرة برصيد 11 نقطة من 8 مباريات إذ انتصر في 3 مواجهات وخسر مثلهما وتعادل في اثنتين الأمر الذي يجعل الفريق يبحث عن الانتصار اليوم للتقدم خطوة في سلم الترتيب. في المقبل يدخل اوساسونا اللقاء بالرصيد ذاته وبفارق الاهداف عن الفريق الكاتالوني. من جانب اخر قال برشلونة، أول من امس إنه توصل لاتفاق مع ممثلي اللاعبين والطاقم التدريبي لخفض الرواتب، وتأجيل المكافآت بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا. وأوضح برشلونة أنه من المتوقع توفير 172 مليون يورو (205.61 مليون دولار)، منها 122 مليون يورو من رواتب اللاعبين هذا الموسم، و50 مليونا من خلال تأجيل المكافآت على مدار 3 أعوام. وأضاف النادي في بيان: «هذا الاتفاق المبدئي في انتظار مصادقة اللاعبين والطاقم التدريبي عليه. وهذا الاتفاق، لو تمت المصادقة عليه، سيكون خطوة مهمة نحو التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي». وفي الشهر الماضي أعلن برشلونة عن خسائر بقيمة 97 مليون يورو، بعد خصم الضرائب في العام المالي 2019-2020، وتراجع الإيرادات بنسبة 14% وأن النادي يستعد لتراجع أكبر في الموسم الحالي. وخفض برشلونة الرواتب بنسبة 70% بشكل مؤقت في وقت سابق من العام الحالي، بسبب العزل العام في إسبانيا جراء الجائحة في الفترة من مارس وحتى يونيو.ويلعب اليوم أيضاً سلتا فيغو مع غرناطة، وخيتافي مع بلباو.