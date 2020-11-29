حمزة: حان الوقت لاستضافة البطولات العالمية

محلية

واصل النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية تسجيل المشاركات في البطولات العالمية بعد الإعلان عن خوض المتسابق محمد جعفر في رالي دكار-السعودية 2021 الذي يقام للعام الثاني على التوالي في المملكة خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير المقبل.

وشارك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم الخميس الماضي بحضور أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة ومدير النادي خالد المضف والمتسابق محمد جعفر، بالإضافة إلى خالد الدعيج مدير (كي تي أم) الشركة الراعية للمتسابق.

وأكد أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة أن تنظيم السعودية لهذه الحدث الرياضي الكبير بعتبر إنجازاً كبيراً “يجب أن نهنئ الأخوة في المملكة، ونعلن استعدادنا لتقديم المساعدة في التنظيم بهذا الحدث الكبير كوننا أعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات الآلية (في آي أم)”.

وقال حمزة أن هذا الحدث الكبير لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي لأن الأحداث الكبيرة والمناسبات العالمية في هذه الرياضية لها مردود اقتصادي كبير ينعش البلد المنظم، لافتاً إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها دول الخليج في هذا الجانب مثل استضافة مملكة البحرين اقوى بطولات العالم في رياضة المحركات وهي الفورمولا 1، ولحقتها قطر وبرقم قياسي كذلك باستضافة الموتو جي بي ( MOTO GP) وبطولة العالم للموتو كروس (MXGP) وسباقات التحمل، ثم تنظيم الامارات سباقات الفورمولا 1 والعديد من البطلات العالمية في حلبة ياس مارين.

وتابع: « الكويت تنظم الراليات قبل كل دول الخليج، وأعتقد أن الوقت قد حان لتجديد الدماء، وأود أن أنوه إلى نقطة مهمة مرت مرور الكرام، وهي استضافة المملكة العربية السعودية لجولة من سباق الفورمولا 1 في مدينة جدة وهو انجاز رائع يسجل باسم الأخوان في السعودية، لكنني حقاً كنت أتمنى أن يقام مثل هذه الحدث العالمي هنا في الكويت». مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث هو إعلامي وتجاري كبير جداً يحيي الجو العام في البلاد.

وقال حمزة أن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مستمر في المشاركة في البطولات العالمية منذ إشهاره قبل عامين، ويحرص دائماً تطوير هذا الرياضة وإتاحة الفرص أمام أبطاله ومنتسبيه للمشاركة في البطولات العالمية والأحداث الكبيرة مثلما في العام الماضي عندما شارك بفريق كبير ضمن دورة الأولى لألعاب السيارات التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في العاصمة الإيطالية روما.

وقال حمزة أن النادي الدولي أشهر قبل عامين حديثاً تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة أن النادي مازال في خطواته الأولى رغم النجاحات الواضحة التي حققها خلال الفترة الزمنية القصيرة، مشيراً إلى «تأسيس ناد والسير فيه وفق اللوائح والنظم الحكومية ليس بالأمر السهل».

واستدرك: «استطعنا أن نتجاوز مرحلة التأسيس وبدأنا في مرحلة البناء والمشاركة في بعض البطولات، وسنظل جزءاً من الرياضة الكويتية بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص».

وأضاف: «النادي لا يختلف عن بقية الأندية المنضوية تحت مضلة الهيئة العامة للرياضة والتي وصل عددها إلى 6 أندية، فكلنا نعمل وفق أنظمة ولوائح الهيئة التي تطلب قبل أي سنة مالية الميزانية الخاصة بالنادي تشمل أنشطة النادي ومشاركاته الخارجية في الأنشطة الخاصة والمناسبات التي نرغب في تنظيمها بالإضافة إلى الجهاز الإداري والتدريبي وغيرها من الأمور».

وتابع: «أرسلنا قبل فترة الميزانية إلى الهيئة التي ستضخ المبالغ حسب النظم المعمول بها»، مشيراً إلى أن النادي طلب ميزانية للمشاركات الخارجية للمتسابقين خصوصاً مشاري الظفيري الذي شارك في راليات الشرق الأوسط بالإضافة إلى مشاركة محمد جعفر في رالي دكار- السعودية، إلى جانب مرشد المرشد وعلي مقصيد اللذين تنتظرهما مشاركات خارجية أخرى وكل هؤلاء منتمين للنادي الدولي لرياضة السيارات.

وأشاد بالدور الكبير لوكيل كي تي أم في الكويت والسعودية خالد الدعيج لرعايته للمتاسابق محمد جعفر مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس بغريب على الدعيج الذي يحرص على دعم المتسابقين في هذه الرياضة. وطالب حمزة القطاع الخاص بدعم المتسابقين في رياضة السيارات والدراجات الآلية، قائلاً: «نتمنى من القطاع الخاص المزيد من الدعم لأن هذه الرياضات مكلفة جداً والحكومة وحدها غير قادرة على الدعم».

وأشار حمزة إلى أن الوقت قد حان لكي تستضيف الكويت بطولا عالمية مثل جولات الفورمولا أو الموتوكروس وغيرها، وقال: «الكويت هي منبع رياضة السيارات والدراجات في الخليج، وأول رالي أقيم في البلاد سنة 1970 أي قبل 50 سنة من الآن».

