جعفر: انتهت مقولة المشاركة من أجل المشاركة

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أكد المتسابق محمد جعفر جاهزيته للمشاركة في رالي دكار- السعودية 2021 الذي يشارك فيه للمرة الأولى في مسيرته، مشيداً بالدور الكبير للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية والدعم الكبير للراعي وكيل «كي أم تي» في الكويت والسعودية خالد الدعيج.

وقال إن المشاركة في رالي بهذا الحجم تعتبر «تجربة جديدة ومجهولة، لكنني جمعت بعض المعلومات من زملائي المتسابقين والأبطال الذين شاركوا في الرالي من أجل أن أكون جاهزاً ولا أتفاجأ عند خوض السباق الذي يختلف عن بقية السباقات كونه يستمر 12 يوما، وسط تضاريس صعبة».

وأضاف: «يجب أن يعلم الجميع أن رالي دكار هو مشروع للنادي وهذه مشاركتنا الأولى فيه ويجب ألا نكتفي بمجرد المشاركة ويكون هدفنا سواء في البطولة المقبلة أو التي تليها أن يكون المتسابق الكويتي ضمن العشرة الأوائل على الأقل»، موضحاً: «تجاوزنا مرحلة أن يشارك المتسابق في الرالي ويعود معتبراً ذلك إنجازاً، في الوقت الحالي يجب أن يكون لدينا بطل عربي خليجي كويتي ضمن العشرة الأوائل في الرالي، ينافس أبطال العالم».

وعن قدرته على منافسة أبطال أوروبا والعالم في الرالي، قال جعفر: «سبق لي أن خضت سباقات مع هؤلاء الأبطال الذي حصلوا على المراكز الأولى في رالي دكار- السعودية العام الماضي، بل وتفوقت على بعضهم في رالي أبوظبي الصحراوي وهو الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات، وأنهيت بعض المراحل في المركز الخامس».

ونوه إلى أن رالي أبوظبي الصحراوي يختلف كثيراً عن رالي دكار الذي تكون المدة فيه أطول والتضاريس أصعب، مشيراً إلى أن التجربة صعبة وجديدة عليه. وثمّن جعفر الجهود التي يقوم بها مسؤولو النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية، وقال: «خلال مسيرتي في رياضة الدراجات النارية التي استمرت 13 سنة، هذه المرة الأولى التي نجد فيها نادياً خاصاً يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وكل المسؤولين متخصصين في مجالهم ويعرفون الأدوار التي يقومون بها. جدير بالذكر أن رالي دكار- السعودية يتكون من 12 مرحلة، وتقام المرحلة الافتتاحية الاولى في مدينة جدة وبعدها في بيشة ثم وادي الدواسر ثم العاصمة الرياض وصولا الى المرحلة الاخيرة في جدة. وهو يعتبر رالي ماراثوني انشئ عام 1979 ويستمر 14 يوما يقطع خلاله المتسابقون مسافة من 7500 إلى 9000 كيلومتر ويعد أصعب سباق تحمل في العالم في فئة السيارات والدراجات النارية.

وكانت نسخة 2020 من رالي دكار شهدت مشاركة 342 متسابقا من 68 دولة حول العالم في خمس فئات بمسافة 7500 كيلومتر بدأت من جدة وانتهت بالقدية.

