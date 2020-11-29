«ماتش».. عالمي

محلية

فعلا كانت «ماتش» كما ينطقه الاخوة المصريون للتعبير عن مباراة كرة القدم.... فبالتأكيد كانت مباراة عالمية من حيث الاداء من فريقين عربيين الاهلي والزمالك في نهائي كأس افريقيا... حيث استمتع العالم بهذه المباراة الراقية فنيا بين نجوم الديربي المصري... فما جعلنا نصنفها بالمستوى العالمي هو الجانب التكتيكي للفريقين وكيف لعب حيث استطاع مدربا الفريقين في توظيف لاعبيهما بطريقة فنية سليمة رغم وجود غيابات كثيرة بالفريقين بسبب الاصابات او الاستبعاد بسبب الايقاف الفني...

ورغم تفوق الزمالك في اكثر اوقات المباراة الا ان الفريقين اضاعا الكثير من الفرص السهلة والصعبة وكنت متوقعاً ان تنتهي المباراة بضربات الجزاء لكن نجوم الفريقين امتعونا بالاهداف خصوصا هدف شيكابالا لاعب الزمالك الذي اثبت انه ما زال يمتلك اللمسات الفنية العالية وطريقة احرازه لهدفه العالمي.. وايضا هدف لاعب الاهلي «أفشة» الذي سجل هدفاً من كرة مرتدة وعلى الطاير ليكون هدف الفوز بالبطولة في اخر دقيقتين من المباراة.. والحق يقال بأن الحكم الجزائري كان على مستوى المباراة واستطاع ان يقودها بادارة مميزه من غير اي اخطاء.. مبروك للاهلي والزمالك والكرة المصرية على هذا الانجاز العالمي والتي أثبتت انهما فعلا يلعبان كرة القدم الحديثة ولديهما نجوم في اوروبا يعتمد عليهم في البطولات المحلية والقارية وبالتأكيد سيكون لهم شأن في البطولات العالمية القادمة.... فشكرا للاعبي الفريقين على هذا الاداء العالي الذي شرف الكرة العربية والمصرية.... والله من وراء القصد.

