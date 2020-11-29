اعتداء كاسونجو على بادجي وطرد الشحات ومصطفى

دوليه

بات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك مهددا بعقوبات من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. واعتدى كاسونجو على السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي عقب المباراة حيث سدد له عدة ركلات بالقدم وضربه باليد ليسقطه أرضا. وكان كاسونجو حل بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك الذي غادر للاصابة لكنه لم يقدم أي شيء يذكر. كما أشهر الحكم الجزائري مصطفى غربال البطاقة الحمراء بعد نهاية لقاء الأهلي والزمالك لحسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد دخولهما في مشاجرة عنيفة بعد المباراة. وسيغيب الشحات عن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي للايقاف.

