الأهلي بطل القارة

دوليه

حصد الأهلي لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا وهو رقم قياسي بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي مساء الأول من أمس. وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل بقطر. ووقف الفريقان وطاقم التحكيم دقيقة حداد بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا.وضرب الأهلي موعدا مع نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل في ستاد القاهرة.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر عبر عمرو السولية في الدقيقة 5 وتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31. وأحرز محمد مجدي أفشة هدف الانتصار التاريخي في المباراة التي لقبت بـ«نهائي القرن» في الدقيقة 87. ونجح الأهلي في فك عقدته حيث اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج في 2013. وقدم الفريقان مباراة تليق بنهائي دوري أبطال أفريقيا وكانت هوية الفائز غير معروفة حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت هدف الفوز القاتل للأهلي رغم سيطرة الزمالك.

بدأت المباراة بلا جس نبض ومرت كرة بغرابة من اسلام جابر الذي لعب في مركز الظهير الأيسر وقدم مستوى سيئا للغاية، لتجد حسين الشحات الذي انفرد من الجانب الأيسر وسدد كرة تصدى لها محمد أبوجبل وحولها لركنية لعبها علي معلول وارتقى لها عمرو السولية ولعبها بالرأس في الشباك مسجلا أول أهداف الأهلي. وحاول الزمالك سريعا ادراك التعادل لكن أولى تسديداته جاءت بعد نحو 15 دقيقة عبر شيكابالا الذي كان مستواه بمثابة المفاجأة للجميع.

وضغط الزمالك بقوة للتعادل وانتقل شيكابالا للعب كجناح أيمن واستلم كرة ومر ببراعة من 3 مدافعين وسدد كرة لا تصد في المقص الأيمن لمحمد الشناوي معلنا عن التعادل. هدف شيكابالا أربك الأهلي كثيرا وسنحت للزمالك فرصة قتل المباراة بعدما سيطر على الكرة ووصل أكثر من مرة لمنطقة الأهلي لكن الشوط الأول انتهى بهذه النتيجة. وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني وانفرد مصطفى محمد وسدد كرة تصدى لها الشناوي حارما الزمالك من هدف التقدم.

واشتكى شيكابالا المتألق من اصابة ليخرج ويفاجئ باتشيكو مدرب الزمالك الجميع بالدفع بكاسونجو الذي يلعب في الأساس رأس حربة ليشركه في الجناح الأيسر مفضلا اياه على المغرب محمد أوناجم.ورد الأهلي بهجمة سريعة وصلت فيها الكرة لحسين الشحات الخالي من الرقابة ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم بمحمود علاء ومرت لركنية.كما رد زيزو لاعب الزمالك بقذيفة في القائم أيضا قبل أن يشتكى أجاي من الاصابة ليحل بدلا منه في الدقيقة 67 اللاعب الأنغولي جيرالدو.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد سقوط المغربي اشرف بن شرقي في منطقة الجزاء بعد التحام مع أيمن أشرف. مع مرور الوقت بدأ الحذر يسيطر على لاعبي الفريقين خوفا من تلقي هدف قاتل وبينما يستعد الجميع لذلك سقطت الكرة أمام أفشة ليطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك. وحاول الزمالك تسجيل التعادل لكن خبرة لاعبي الأهلي كانت حاضرة بايقاف اللعب أكثر من مرة واجراء تغييرات حتى انتهت المباراة بفوز الأحمر باللقب الغالي.

