الشناوي تنازل عن الكأس لمؤمن

دوليه

تنازل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري عن رفع كأس دوري أبطال أفريقيا لزميله مؤمن زكريا عقب تتويج الأحمر باللقب القاري في لفتة رائعة. ورفض الشناوي رفع الكأس التاسعة في تاريخ فريقه لحين وصول مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق الذي تعرض لأزمة صحية أبعدته عن ممارسة كرة القدم، منذ عام ونصف العام. وأصر الشناوي على اصطحاب زكريا الى منصة التتويج بنفسه وترك الكأس له ليرفعها وسط فرحة عارمة بحضور رئيس النادي محمود الخطيب. الى ذلك سيحصل الأهلي المصري الى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية على 3.5 مليون دولار لفوزه باللقب وهي عبارة عن 2.5 مليون للقب ومليون آخر للمشاركة في مونديال الأندية. وفي المقابل سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني.

