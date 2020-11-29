4 أسباب قادت الأهلي للقب

دوليه

قدم الأهلي والزمالك مباراة ممتازة تليق بمصطلح نهائي القرن الأفريقي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف. وهناك عدة أسباب لفوز الأهلي باللقب رغم أن الزمالك كان متفوقا في كثير من أوقات اللقاء ترصدها «النهار» كالتالي:

روح الأهلي: أول سبب يتمثل في

روح الأهلي التي تعد من أساسيات القلعة الحمراء والتي تجعل اللاعبين يقاتلون للفوز حتى الثواني الأخيرة. وكثيرا ما فاز الأهلي في آخر الدقائق في مباريات مهمة مثل مواجهة الصفاقسي الشهيرة بنهائي دوري الأبطال بموسم 2006 والتي فاز فيها الأحمر بهدف أبوتريكة القاتل في الثواني الأخيرة.وظهرت هذه الروح في آخر دقائق المباراة خاصة وأن الزمالك شعر بتوجه اللقاء لشوطين اضافيين فبدأ في التراجع قليلا وهو ما استغله الأهلي في تسجيل الهدف.

تألق الشناوي: لم يتصد الشناوي لكثير من الكرات الخطيرة في المباراة لكنه نجح في حرمان الزمالك من هدف لو سجل لتغيرت كل الأمور. ففي بداية الشوط الثاني انفرد مصطفى محمد بالشناوي وسدد كرة من مسافة قريبة لكن الحارس المتألق تصدى لها. ولو سجل هذا الهدف لتقدم الزمالك 2 1 في بداية المباراة وربما كان سيسجل بعد ذلك لأن الأهلي كان سيندفع للهجوم ما سيكشف دفاعه أمام لاعبي الفريق الأبيض.

أخطاء باتشيكو: لم يكن جيمي باتشيكو مدرب الزمالك على مستوى المباراة فلم يدرها بطريقة جيدة ولم يغلق الثغرات التي ظهرت أمام الأهلي الا في مرات نادرة. باتشيكو شاهد اسلام جابر وهو غير قادر على شغل مركز الظهير الأيسر ليتركه في الملعب رغم مرور لاعبي الأهلي منه بسهولة شديدة. كما لم يقدم اسلام أي اضافة هجومية كالتي كان يقدمها عبد الله جمعة الذي غاب عن المباراة لاصابته بكورونا. كما أن باتشيكو أخطأ تماما في الدفع بكاسونجو بدلا من شيكالا فالمهاجم لا يجيد في دور الجناح وتسبب في مشاكل فنية في الملعب.

غيابات «كورونا»: العامل الأخير وهو النقص العددي في الزمالك والخاص بمصابي فيروس كورونا حيث غاب عنه الثلاثي الأساسي محمود الونش الذي كان لم يقدم بديله محمد الغني المستوى المنتظر.كما غاب عن الزمالك عبد الله جمعة وفشل اسلام جابر في تعويضة كما أن غياب أوباما تسبب في ارتباك المدرب الذي دفع بشكيابالا بدلا منه قبل أن يعدل مركزه لجناح أيسر ثم جناح أيمن. في الناحية الثانية غاب أليو ديانج لاعب الوسط ورغم أهميته الا أن الأهلي يمتلك الظهير الأيمن محمد هاني الذي لعب أساسيا مع المنتخب الأول في توغو مؤخرا.

