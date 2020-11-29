موسيماني: توقف قلبي في كرة الشحات

دوليه

عبر مدرب الأهلي المصري، الجنوب افريقي، بيتسو موسيماني عن بالغ سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك مشيرا الى أن المباراة لم تكن سهلة خاصة في الشوط الأول مهديا اللقب لكل جماهير الفريق ولكل من وضع الثقة فيه.

وقال موسيماني: «حضرت لتدريب الأهلي من أجل دوري أبطال افريقيا، وكان لابد أن نحترم الزمالك ودربي القاهرة الأهم فيه من يفوز».

وأضاف موسيماني «كل الاحترام لشيكابالا الذي سجل هدفاً رائعاً، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك البرتغالي جايمي) الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي».

وأكمل المدرب الذي نال لقبه الثاني بعد قيادة مياميلودي صنداونز على حساب الزمالك ايضا في 2016 «هدف أفشة رائع، وقلت للاعبي الأهلي بين الشوطين اننا لسنا على ما يرام اليوم وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا دربي وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال افريقيا».

واصل موسيماني (56 عاماً) الذي حل بدلاً من السويسري رينيه فايلر مطلع الشهر الماضي «أشكر (رئيس النادي محمود) الخطيب على ثقته بي، وأنه سمح بوجود مدرب افريقي للأهلي. أشكر اللاعبين وكل من كان حولي وساعدني لأفهم الفريق والفريق يفهمني، أشكر جماهير الأهلي الذين عاملوني بطريقة جيدة وأشكر زوجتي على دعمها لي».

وأردف قائلاً «أهدي هذه البطولة للخطيب الذي كنت أود منحه هدية عيد ميلاده وأشكر رئيس صنداونز لسماحه لي بأن أدرب الأهلي».

وختم موسيماني «يبدأ الموسم الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة، لكن علينا البدء في التحضير لكأس السوبر الافريقي وكأس مصر».

