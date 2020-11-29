بكين إلى «ثاني الأبطال»

دوليه

ضمن بكين الصيني التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق والتي تستضيف الدوحة منافساتها بعد فوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة التي اقيمت اول من امس.

وسجل هدفي بكين في المباراة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد جوناثان فييرا في الدقيقة التاسعة وزهانغ يونينغ في الدقيقة 35. وفي المجموعة نفسها فاز تشيانغراي يونايتد التايلندي على سيول الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف.وسجل هدفي الفريق التايلندي في المباراة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد البرازيلي أوسيمار بيل في الدقيقتين 40 و89 في حين أحرز هدف سيول اللاعب بارك تشو يونغ في الدقيقة 59.

وفي المجموعة السادسة فاز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على بيرث غلوري الأسترالي في المباراة التي اقيمت على ستاد المدينة التعليمية وذلك بهدفين دون رد سجلهما كيم اين سونغ في الدقيقة 87 وجونيور نيغراو في الدقيقة 89.وفي المجموعة ذاتها فاز طوكيو الياباني على شنغهاي شينهوا الصيني بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المدينة التعليمية.وسجل هدفي طوكيو لياندرو في الدقيقة 61 وشوتو آبي في الدقيقة 82 في حين أحرز هدف الفريق الصيني اللاعب جيوفاني مورينو في الدقيقة 86.

