إنييستا: أرغب في زيارة «قطر 2022»

دوليه

امتدح النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني المنشآت الرياضية في قطر والملاعب التي تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لأندية الشرق، وكذلك ملاعب التدريب، مشيداً أيضاً بالتنظيم القطري لمنافسات دوري الأبطال وبالإجراءات التي تتخذها الدوحة لضمان سلامة اللاعبين وأعضاء وفود أندية شرق آسيا. و في قطر نجح إنييستا في قيادة فريقه فيسيل كوبي الياباني للتأهل للدور الثاني (دور الـ 16) من دروي أبطال آسيا 2020 بعد فوزه على غوانغزهو ايفرغراند الصيني 3-1.

وقدم إنييستا عرضًا رائعاً ومثالياً في قيادته لخط الوسط،ليتوج جهوده على المستوى الشخصي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة ، ليواصل المبدع طموحاته نحو تحقيق اللقب والوصول للمباراة النهائية أمام بيرسيبوليس الإيراني .

وأعرب صانع الألعاب البالغ من العمر 36 عامًا عن رغبته في زيارة قطر مرة أخرى في كأس العالم 2022 ، وذلك في حواره مع وسائل الإعلام بستاد المدينة التعليمية ، الذي وصفه بالرائع ، متطلعاً للقدوم إلى قطر للتواجد في كأس العالم 2022 ولكنه لن يلعب بالتأكيد في هذه المرة بعد اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018.

واعترف إنييستا بعدم استطاعته زيارة صديقه المقرب تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بسبب الاجراءات الصحية الصارمة المتبعة في البطولة والخاصة ببروتوكولات كوفيد19، والتي لن تمكنه من مقابلة صديقه، مشيراً إلى أنهما كانا على اتصال قبل سفره إلى قطر.

