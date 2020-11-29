القادسية والكويت.. قمة على ستاد جابر

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يستضيف ستاد جابر الدولي في 06:30 مساء اليوم قمة الجولة التاسعة من دوري التصنيف التي تجمع القادسية مع الكويت، فيما يسعى النصر المتصدر إلى البقاء على القمة عندما يستضيف اليرموك على ستاد ناصر العصيمي، ويلعب السالمية مع الجهراء على ستاد محمد الحمد.

ورغم أن الأبيض حقق لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة إلا أنها شهدت صراعاً شديداً مع الأصفر الذي كان قريباً من تحقيق اللقب مرتين، لكن أوضاع الفريقين في دوري التصنيف غير مرضية بالمرة. وقد يكون القادسية أفضل حالاً لأنه جمع 15 نقطة وضعته في المركز الثاني بالتساوي مع السالمية قبل انطلاق الجولة، بينما تراجع الأبيض إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

ويتساوى الأبيض والأصفر بأن كلاهما قادم من خسارة أمام السالمية، فالقادسية الذي غاب عن الجولة الماضية خسر من السماوي في الجولة السابعة بهدف حسين الموسوي، بينما سقط الأبيض كذلك أمام السالمية بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية. وبغض النظر عن مركز الفريقين ومستوى كل منهما، تحظى مواجهة الكويت والقادسية في السنوات الأخيرة بأهمية خاصة ويحصل الفائز فيها على دفعة معنوية كبيرة.

وفي المباراة الثانية، يتطلع النصر إلى مواصلة الصدارة عندما يواجه اليرموك في لقاء يجمع متصدر الترتيب مع متذيله. ويقدم العنابي تحت قيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم عروضاً قوياً إذا يتصدر الترتيب بـ 17 نقطة جمعها من 5 انتصارين وتعادلين وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى هذه الجولة.

في المقابل، حصد اليرموك نقطته الأولى في المسابقة بالتعادل أمام الجهراء في الجولة الماضية وذلك بعد تعيين الوطني أحمد حيدر مدرباً للفريق، لكن حظوظه في تحسين الأوضاع تبدو صعبة للغاية.

وفي المباراة الثانية، يتطلع السالمية لمواصلة عروضه القوية بعد الفوز على القادسية والكويت في الجولتين الماضيتين، وذلك عندما يواجه الجهراء القادم من تعادل مخيب مع اليرموك الأخير. ويمتلك السماوي 15 نقطة مقابل 10 نقاط للجهراء.

