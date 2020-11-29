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لن تنسى رحيل اللاعب الاسطورة مارادونا قبل يومين كان صدمة عنيفة محزنة ومفاجئة لكل من عشق فن هذا اللاعب المهاري ومستواه الذي لن يتكرر مرةً اخرى.. لعدة أسباب، ومنها على سبيل المثال. 1- بداية هذا اللاعب لم تنشأ وتتأسس في نادي بل في الحواري والشوارع عندما كان طفلاً ومن هنا تأتي الموهبة الحقيقية. 2- حبه وإخلاصه للعبة والتزامه الشديد لمن يمثلهما سواء النادي او المنتخب كان احد أهدافه التي سخر لها امكانياته ليرتقي بها إلى الاعلى دائماً ومنها اعتلى مارادونا قمة العطاء والامتياز المهاري في أدائه الفني دون جدال مع أي فريق يمثله وهذا هو النجاح للاعب الموهوب المبدع. 3-البنية الجسمانية التي يمتلكها مارادونا وطوله هي احدى الصفاة التي ساعدته كثيراً في طريقة تحركاته ومهارته العالية الفنية التي لا تشاهدها إلا عند هذا النجم لانه يمتلكها ويؤديها بكل امتياز ويبدع وخاصة عندما يضغط اللاعبون عليه لاستخلاص الكرة وهنا تأتي مزاجية هذا اللاعب بالتعامل مع هذه اللحظات.. وكيفية بلوغه إلى أعلى الفكر الكروي للتحدي في المرور والسرعة والتصرف. واللقطات التي نشاهدها له عبر الفيديو في مبارياته تؤكد ذلك وقدراته غير الطبيعية بمهارة فردية لن نشاهدها إلا لدى الاسطورة مارادونا.. نعم عند قبل ظهور اللاعب الأرجنتيني الراحل كان نسبة محبي كرة القدم 100 مليون. وبعد مشاركة مارادونا وظهوره بهذا المستوى الذي سلب العقول وجعل من لايتابع كرة القدم لايفارقها وزاد من تضاعف إعداد مشجعينها. وكأس العالم 1986 هي خير دليل لبراعة هذا اللاعب الخرافي في أدائه ومستواه .. ظهر مارادونا في زمن نجوم كثر على الساحة الرياضية وفِي ملاعب كرة القدم وكان هو أسطورة الأساطير مع بيليه البرازيلي .. وزاده شموخاً عندما لعب مع فريق نابولي الإيطالي والنتائج المبهرة التي حققها معه من خلال فترة اللعب معهم .. ولقد كان مزعجا في بعض الفترات ببعض التصرفات الخطأ سلوكياً ولكن كانت شعبيته وحب الجماهير للمتعة الفنية التي شاهدوه فيها وادائه المبهر يجعل الناس تعفوا وتغفر له. تبقى ذكريات مارادونا الآن ذكرى لاحد النجوم وأساطير لعبة كرة القدم الذين لن ننساهم وسيخلدهم التاريخ في زمننا هذا وعلى مر العصور.