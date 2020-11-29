كاظمة هزم خيطان والساحل تخطى برقان

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تألق المهاجم شبيب الخالدي وقاد فريقه كاظمة للفوز على نظيره خيطان بنتيجة 4-1 في اللقاء التي جمعهما اول من امس على ستاد صباح السالم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري التصنيف ، ليرفع البرتقالي رصيده الى 16 نقطة في حين توقف رصيد الخاسر عند سبع نقاط. وجاءت أهداف كاظمة عبر الخالدي الذي سجل هاتريك في الدقائق 52 و57 و 63، فيما جاء الهدف الرابع عبر جيمي سياج بالخطأ في مرماه، في حين قلص وليد فالح الفارق في الدقيقة 85.

وتخطى الساحل منافسه برقان بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس أيضاً. وسجل هدف الساحل الوحيد في المباراة التي اقيمت على ستاد جابر الدولي البرازيلي مارسيلو كوستا في الدقيقة 85، ليرفع رصيد فريقه الى 13 نقطة فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بـ9 نقاط.

