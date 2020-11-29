الكويت والجهراء في ختام القسم الأول

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حقق الكويت انتصارا عريضاً على العربي بفارق 62 نقطة 106-44، فيما تغلب الجهراء بصعوبة على الشباب 86-83 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الأول في دوري كرة السلة.

وبهذه النتائج أرتفع رصيد الكويت والجهراء الى 10 نقاط في صدارة المجموعة الاولى فيما ارتفع رصيد العربي الى 9 نقاط والشباب الى 8 نقاط.

ويتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام المقص من ثلاثة مباريات «بلاي اوف».

وجاءت مباراة الجهراء مع الشباب قوية منذ البداية تبادل بها الفريقان التقدم خلال الربع الأول حتى انتهى بتقدم الشباب 21-20. وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع الثاني حيث تميز من الجهراء عبدالعزيز الحميدي في الاختراق ومحمد اشكناني في المتابعة والتسجيل أسفل السلة فيما كان محمد الملا وابراهيم الشمري مصدر خطورة الشباب ليتعادل الفريقان مع نهاية الربع الثاني 43-43.

واستغل الشباب سوء دفاع الجهراء في الربع الثالث وسيطر على الكرات المرتدة اسفل السلة وحولها الى الهجوم المعاكس السريع وسط تسرع من لاعبي الجهراء في الجانب الهجومي لينهي الشباب الربع الثالث لمصلحته 65-60.

واستطاع الجهراء الرجوع الى المباراة في الربع الرابع وادرك التعادل 66-66 في اول دقيقتين بتألق من محمد اشكناني الذي استغل خبرته في التسجيل من أسفل السلة ليعود بعدها الفريقان الى تبادل التقدم حتى استغل الجهراء خبرة لاعبيه في النهاية وانهاها لمصلحته بنتيجة 86-83.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت الكويت مع العربي لم يجد الاول اي صعوبة في الضرب بقوة وانهاء الارباع لمصلحته بنتيجة 18-11 و51-27 و82-37 واخيراً 106-44.

من جانب آخر، تختتم اليوم منافسات القسم الأول للمجموعة الأولى حيث يلتقي في 4:30 التضامن مع النصر، تليها مباشرةً مباراة الساحل مع الشباب ثم اخيراً المواجهة الابرز الكويت مع الجهراء. ويسعى الجهراء والكويت الى فض الشراكة بينهما لتصدر المجموعة مع ختام منافسات القسم الاول.

