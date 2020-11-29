كاميرات أكثر.. حماية أكبر

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أعاد مهاجم أرسنال نيكولاس بيبي الى الأذهان حادثة «نطحة زيدان» بعد قيامه بفعل مماثل تجاه لاعب ليدز ازجان أليوسكي في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي وانتهى بالتعادل السلبي. ورغم أن مباراة الأحد لا يمكن مقارنتها بنهائي كأس العالم 2006 عندما نطح النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدافع ايطاليا ماركو ماتيرازي ونال البطاقة الحمراء، الا أن زيدان كان بامكانه أن يفلت من العقوبة لو أن أحداً من الحكام لم ينتبه للحادثة، لكن بيبي ليس له أي عذر في وجود تقنية «فار» التي ترصد كل حادثة في الملعب، ولا يمكن التحايل أو القيام بـ «حركات» من خلف ظهر الحكم.

ولطالما أولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماماً خاصاً بـ «اللعب النظيف» واعتبره أهم الميزات الايجابية للعب وفق القوانين واستخدام الحس العام واحترام اللاعبين الزملاء والحكام والخصوم والجماهير. ويكرر فيفا في أكثر من مناسبة دعوته الى التنافس الشريف وعدم اللجوء الى طرق غير قانونية من أجل تحقيق الفوز، لكن ذلك يصطدم برغبة اللاعب والمدرب في الفوز بأي طريقة ممكنه، ويصنع مواجهة بين اللعب النظيف و البحث عن الفوز.

وقللت تقنية الفيديو المساعد (فار) من ظاهرة «الغوص» وهي الطريقة التي كان يلجأ لها بعض المهاجمين من أجل الحصول على ركلة جزاء لكنها بالتأكيد لم تنهِ الجدل لأن العودة الى الكاميرات والتدقيق على اللعبة من قبل الحكم ربما يكون تفسيره في الأغلب لصالح «المهاجم الذكي» الذي يعرف كيف يكسب ركلة جزاء أو يجبر المدافع على ارتكاب الخطأ.

ويشهر الحكام عادة البطاقة الصفراء في وجه المهاجم الذي يدعى التعرض للاعاقة، لكن رئيس «فيفا» السابق جوزيف بلاتر أثار الجدل عندما اقترح بمعاقبة من يتحايل للحصول على ركلة جزاء، باحتساب ركلة جزاء على فريقه. ورغم غرابة هذا الاقتراح، الا أن استفتاءً في صحيفة بيلد الألمانية جاءت نتائجه بـتأييد 77 بالمئة، بينما اعترض 23 بالمئة من المصوتين الذين فاق عددهم 20 ألف.

ويرى الحكم الانكليزي الدولي السابق هوارد ويب أن التحايل لا يؤثر فقط على نتيجة المباراة أو الروح الرياضي، بل يتعدى ذلك الى تهديد سلامة اللاعبين لان الحكام قد يترددون في ايقاف مباريات اذا اعتقدوا ان اللاعب يدعي الاصابة.

وفي الوقت الذي يرى فيه نجم الأزرق والسالمية السابق بشار عبدالله أن المهاجم له الحق في اللجوء لأي طريقة من أجل الفوز، اعتبر مهاجم المنتخب والقادسية السابق حمد العنزي أن تقنية كانت ستسمح له بالحصول على المزيد من ركلات الجزاء، بينما شدد الحكم السابق رئيس جهاز الكرة في النادي العربي على مندني على أن الحكم الجيد يستطيع كشف ألاعيب المهاجم، وقال أن النجم السابق فيصل الدخيل كان أشهر من يتقن السقوط للحصول على ركلات الجزاء.

واستغرب بشار من المبالغة في انتقاد سقوط المهاجمين داخل منطقة الجزاء في أوروبا، وقال ان الأمر هناك يأخذ أكبر من حجمه مع أنه وسيلة طبيعية وتتكرر دائماً في أغلب المباريات.

وأضاف بشار: هناك فرق بين التحايل على الحكم، وبين استغلال اهمال المدافع وسذاجته احياناً للحصول على ركلة جزاء، والأمر الأخير حق للمهاجم، لافتاً الى ان بعض الأخطاء لا تستدعي ان يسقط المهاجم داخل المنطقة لكنه يقوم بذلك من أجل الحصول على ركلة الجزاء. وتابع: «في أوروبا ينتقدون بصورة كبيرة رغم انه أمر طبيعي ومخالفة مثل أي مخالفة أخرى في الملعب، أحياناً ينتبه لها الحكم وأحياناً لا ينتبه».

ولفت المهاجم الفائز مع الازرق بلقبي خليجي 13 وخليجي 14 الى ان تطور النقل التلفزيوني واستخدام تقنية «فار» يجعل اللاعب تحت المجهر ولا يستطيع الهروب بفعلته، مشيراً الى ان الحكم كان سابقاً يتخذ القرار خلال جزء من الثانية أما الآن فلديه الوقت الكافي للتأكد من القرار بعد اعتماد التقنية

وكشف بشار صاحب الـ 75 هدفاً دولياً عن أنه خلال مشواره الرياضي حصل مرتين على ركلتي جزاء لم يكن يستحقهما، موضحاً: «احدى الركلتين حصلت عليها دون قصد مني ولم أكن أريد خداع الحكم». وذكر ان المدرب في الغالب لا يطلب من المهاجم القيام بهذا الأمر، قائلاً: شخصياً، لم يطلب منى أي مدرب ان أقوم بذلك، لكن أحياناً اذا تعرض مهاجم للعرقلة ولم يسقط داخل المنطقة فان بعض المدربين يعاتبونه على عدم السقوط والحصول على ركلة جزاء.

ويرى مهاجم القادسية السابق حمد العنزي ان مفردة «تحايل» لا تنطبق على ما كان يقوم به خلال الالتحام مع المدافعين، وقال: «كل ركلات الجزاء التي كنت أحصل عليها كانت مستحقة تماما، ربما كان بعضها بنسبة 50 بالمئة، بل انني كنت أستحق المزيد من ركلات الجزاء التي لم يحتسبها الحكام، ولو أن تقنية فار موجودة في ذلك الوقت لاحتسبت».

وأضاف انه حصل على ركلتي جزاء «مع سبق الاصرار والترصد» احداهما أمام نادي الكويت والأخرى أمام منتخب عمان، موضحاً: «في مباراتنا أمام الكويت موسم كنت انتظر أن تصل الكرة الى المدافع البحريني عبدالله المرزوقي داخل منطقة الجزاء لأنني كنت متأكداً أنه لا يجيد ترويض الكرة، وبالفعل انتظرت حتى قبل نهاية المباراة عندما حاول المرزوقي ترويض الكرة فاندفعت ووضعت قدمي بينه وبين الكرة وحصلت على ركلة جزاء». وهي الركلة التي سجل منها الأصفر هدف الفوز 2-1 في المباراة الشهيرة التي قادها الحكم حميد عرب ورفض استكمالها قبل 4 دقائق من النهاية.

وتابع العنزي: «وحادثة الثانية كانت في مباراة المنتخب مع عمان أمام المدافع محمد ربيع في تصفيات كأس آسيا 2011، ومثلما فعلت مع المرزوقي انتظرت أن تصل الكرة الى ربيع في منطقة الجزاء ووضعت جسمي بينه وبين الكرة في الوقت المناسب لأجبره على ارتكاب الخطأ»، لافتاً الى أن الفارق الجسماني بينه وبين المدافعين يدفع الحكام الى احتساب الخطأ لصالحه في معظم الالتحامات.

بدوره، قال الحكم السابق علي مندني ان اللاعب لا يستطيع تطبيق مبدأ اللعب النظيف بحذافيره داخل الملعب لان كرة القدم لعبة مليئة بالالتحامات وفيها تنافس بين فريقين يسعى كل منهما لتحقيق الفوز على الآخر، لكنه أشار الى ان اللاعب مطالب بالابتعاد عن التحايل وخداع الحكم قدر الامكان، بالاضافة الى التحلي بالروح الرياضية. ولفت مندني المدافع السابق في النادي العربي الى ان ممارسته لكرة القدم ولعبه مع الأخضر ساعده كثيراً على كشف ألاعيب المهاجمين عندما تحول الى التحكيم. وأضاف: «كوني لاعبا سابقا كان من السهل علي ان أكشف أي لاعب يحاول التحايل، وعندما كنت أدير المباريات، كان اللاعبون يتحاشون القيام بتلك الحركات لانهم يدركون ماذا سيكون مصيرهم جراء ذلك». وكشف مندني عن أنه واجه بعض المهاجمين الذين يتقنون القيام بتلك الحركات عندما كان مدافعاً مع العربي أبرزهم نجم الأزرق والقادسية السابق فيصل الدخيل الذي يجيد الحصول على ركلات الجزاء.

