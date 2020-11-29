كلوزه يستحق الاحترام

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صفقت جماهير كرة القدم في جميع أرجاء المعمورة للألماني ميروسلاف كلوزه مهاجم لاتسيو الايطالي عندما اعترف الأخير باحرازه هدفاً بيده اليمنى وطلب من الحكم الغاءه، خلال مباراة فريقه مع نابولي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي يوم 28 سبتمبر من العام 2014. وشهدت الدقيقة الثالثة من المباراة تسجيل الهدف بعد ارتقاء كلوزه لكرة عرضية بمشاركة حارس نابولي ماسيمو دي سانتيس، فاصطدمت الكرة بيد المهاجم الألماني وعانقت الشباك، بينما تسبب وجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة جزاء نابولي في عدم رؤية الحكم للخطأ، فأشار الى صحة الهدف وسط احتجاج من لاعبي نابولي. وبعد توجه الحكم لكلوزه تفاجأ باعتراف الأخير بأنه سجل الهدف بيده، فتراجع الحكم عن قراره وألغى الهدف، ووجه رسالة الى المهاجم الألماني عقب اللقاء قال له فيها: «ان صراحتك هي أكثر الفضائل التي أثارت اعجابي بك، فأنت وفيٌّ لشخصيتك، ولا تتظاهر بذلك، فليس من الضروري تسجيل هدف بقدر ما هو مهم أن تكون صادقاً مع نفسك».

