الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد والمنصور والصالح

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

