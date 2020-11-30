«الصحة»: لا إصابات تذكر

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة الكويتية عدم حصول أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار التي شهدتها البلاد في الساعات الماضية. وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة في بيان إن الادارة اتخذت جميع الاستعدادات بشأن التعامل مع حالة الطقس الراهنة، مؤكدا التواصل الدائم مع جهات الطوارئ الأخرى متمثلة بوزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام وخبراء الارصاد الجوية لمتابعة مستجدات حالة الطقس. واوضح الجلاهمة ان مراكز ونقاط الاسعاف المنتشرة في انحاء البلاد رفعت جهازيتها لاستقبال اي بلاغ طارئ اضافة الى استعداد غرفة الطوارئ وعمليات الطوارئ الطبية داعيا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة عدم استقرار الحالة الجوية.