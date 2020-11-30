الجاسم تواجد في العديلية

وطن النهار

كالعادة سنويا أمطار نوفمبر تعري الجهات الحكومية لتكشف مكامن الخلل في البنية التحتية بعد غرق الشوارع والطرقات والمناهيل، لتؤكد إن الأمور الترقيعية لن تجدي نفعا في ظل غياب المراقبة الحازمة.

لم نستوعب الدرس ولن نستوعبه جيدا مع سقوط الأمطار، فمن شهد امطار أول من امس خلال الأجواء غير المستقرة التي شهدتها الكويت سيتوقع ان هناك مشاهد قادمة قد تكون مؤسفة إذا لم تكن هناك حالة استنفار حكومي جاد لتدارك سلبيات المواسم السابقة.

مع ليلة سقوط الأمطار تواجد ميدانيا وزير الدولة لشؤون البلدية مع الفرق الميدانية وفريق طوارئ محافظة العاصمة م. وليد الجاسم لسحب المياه في منطقة العديلية.

وأكد الجاسم ان تواجده ميدانيا يأتي لدعم الفرق العاملة من قبل البلدية مطالباً إدارات النظافة وإشغالات الطرق في العاصمة لتوجيه « تناكر» إلى المنطقة للمساعدة في سحب المياه.

بدوره اكد مراقب عام إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في بلدية الجهراء مشعل الديحاني ان البلدية كان لديها خطة للتعامل مع اي طارئ ومنها الامطار بالآليات والمعدات بالتعاون مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه بعد سقوط الأمطار كانت هناك تجمعات بسيطة وتم التعامل معها في حينها

وأوضح الديحاني أن فرق البلدية تواجدت ميدانيا لمتابعة أي بلاغ يحدث في كل المحافظات، مؤكدا ان المشاكل التي حدثت كانت بسيطة ولم تكن مقلقة وتم التعامل معها في نفس اللحظة.

