«الإطفاء»: إنقاذ 83 شخصاً احتجزتهم «الأمطار»

وطن النهار

قالت قوة الإطفاء العام إنها أنقذت 83 شخصا احتجزتهم مياه الأمطار دون تسجيل أي إصابات تذكر مشيرة إلى ان البلاغات لا تزال مستمرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بـ «الإطفاء» في بيان صحافي ان البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات قوة الاطفاء العام المتعلقة بالأمطار التي هطلت على البلاد وصل عددها الى ما يقارب 170 بلاغا.

ولفتت إلى تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في غرفة عمليات قوة الإطفاء العام واستماعه الى شرح مفصل من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الحوادث التي تعاملت معها فرقها.

وجددت الإطفاء تحذيرها للمواطنين والمقيمين من الأمطار التي تشهدها البلاد ودعتهم إلى عدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى وذلك لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان لها بأن هذه الحالة الجوية يصاحبها هطول أمطار قد تكون متوسطة وغزيرة في بعض المناطق.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن تجمع مياه الأمطار وتجنب عبورها مؤكدة ان جميع مراكز الإطفاء اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع البلاغات الطارئة والحالات الإنسانية على هاتف الطوارئ رقم 112.

ودعت الإطفاء المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب عدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

وأكدت (الاطفاء) في بيان صحافي صادر عن الادارة العلاقات العامة والإعلام أن جميع مراكزها رفعت جهوزيتها للتعامل مع أي بلاغات متعلقة بالحالة الجوية داعية الجميع إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) للابلاغ عن الحالات الطارئة والإنسانية.

