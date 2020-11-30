«2018 كلاكيت ثاني مرة».. أمطار نوفمبر كشفت مستور البنية التحتية

وطن النهار

شلل مروري.. وشوارع غارقة بالمياه.. وسيارات مغمورة.. مشهد يتكرر كل عام في موسم الامطار في الكويت ومناطقها ولكن الغريب في الامر ان هذه الأمطار تأتي تزامناً مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجهوزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقاً.

وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس تواجدت في مواقع مختلفة من مناطق الكويت لمتابعة وتفقد جهود فرق العمل والطوارئ في ظل الأمطار والاحوال الجوية التي مرت بها البلاد، حيث قامت بمستهل جولتها بزيارة مدينة الجهراء تفاعلاً مع الأوضاع وسوء الاحوال الجوية التي تأثرت بها بعض مناطق محافظة الجهراء مثل تيماء والقصر وغيرها للإطلاع على الاوضاع هناك والوقوف على جهود فرق الطوارئ في الحد من آثار ارتفاع منسوب المياه نتيجة للأمطار التي تهطل والتي حذرت منها ادارة الارصاد الجوية و كذلك وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري سابقاً.

وكانت الوزارة قد نشرت فرق الطوارئ التابعة لها تحسبا لأي تجمعات مياه يمكن أن تنجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا، الى جانب متابعة مسؤولي الوزارة وهيئة الطرق مع بقية الجهات المعنية تفعيل خطة الطوارئ التي تم وضعها في حال هطول أمطار غزيرة على البلاد.

50 بلاغاً

‏من جانبه، اكد رئيس طوارئ محافظة الفروانية في ‎وزارة الأشغال العامة مهندس فارس الدقباسي ان الوزارة نجحت في احتواء الموجة الأولى من الأمطار والتي تم رصدها منذ البداية وقامت فرق الأشغال بسحب المياه من بعض المناطق، موضحا اننا تلقينا اكثر من 50 بلاغا وتعاملنا معها بالشكل المطلوب لاسيما واننا جهزنا ما يلزم لهذا الموضوع منذ اكثر من 4 اشهر من معدات وخطط احترازية وعنصر بشري.

بدوره، قال مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات في محافظة الفروانية م.احمد الحباج انه تم التعامل مع تجمعات المياه في منطقة صباح الناصر شارع البنوك وتم سحب المياه والان لا توجد اي معوقات تواجهنا.

وأوضح ان الاداره في مثل هذه الاوضاع تقوم بالاستعداد التام من توفير آليات او افراد في الاماكن التي من المتوقع ان يكون بها تجمع مائي.

من جانبها، تعاملت فرق الإطفاء خلال ساعات يوم الأحد، مع عدة بلاغات بسبب الأمطار في مناطق مختلفة تمثل بغرق سيارات في تجمعات لمياه الأمطار، حيث جددت تحذيرها من الأمطار ودعت الجميع لعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية وذلك لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد والتي يصاحبها هطول أمطار قد تكون متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، كما دعت الإدارة الى الابتعاد عن تجمع مياه الأمطار وتجنب عبورها، وتؤكد الإدارة على أن جميع مراکز قوة الاطفاء العام اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع البلاغات الطارئة والحالات الإنسانية على هاتف الطوارئ 112.

الجدير بالذكر ان وزارة الأشغال العامة في وقت سابق لموسم الامطار اكدت على عمليات الصيانة وانها توليها اهتماماً كبيراً، استعداداً لموسم الأمطار والحالات الطارئة، ولمواجهة الزيادة المحتملة في كثافة الأمطار وتصريفها، من خلال رفع كفاءة الشبكات في العديد من المناطق، حيث ان شبكة مياه الأمطار مصممة في الكويت لاستقبال 25 ملم للشوارع الداخلية و28 ملم للشوارع الرئيسة.

وفيما يخص الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي رصدت قبل موسم الامطار ما يتجاوز 14 مليون دينار ميزانية لموسم الأمطار لتغطية كل التدابير والاستعدادات لهذا الموسم حيث تشمل الاستعدادات لموسم الأمطار وإصلاح نفق الصباحية والمنقف وعمل سواتر ترابية لمنع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، كما تشمل إصلاحات الطرق السريعة وتوفير محطات سحب لمياه الامطار التي تتجمع.

