الجوعان: حكومات تسببت في تغذية الفئوية والطائفية

وطن النهار

اختتم معهد المرأة للتنمية والسلام، فعاليات ملتقى البرلمان الافتراضي 2020، بجلسته السادسة والأخيرة التي أقيمت مساء أمس الأول عبر تطبيق زووم تحت شعار «الدور الحكومي ماله وما عليه»، وادارها القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د. ابراهيم الهدبان، بمشاركة كل من النائب السابق علي الخلف والنائب والوزير السابق د. احمد المليفي والمستشار الاقتصادي عامر التميمي.

واكدت مديرة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان ان هناك تراشقاً خرج عن الاخلاقيات في العامة، مبينة ان هناك بروزاً للفئوية تغذيها بعض الافراد على حساب نماء المجتمع والوطن.

واشارت الى ان هناك بروز الانتماء للأشخاص والشرائح الاجتماعية، كما لا ننسى ان للحكومات السابقة دوراً كبيراً في تغذية هذه الفئوية والطائفية بشكل كبير.

ولفتت الى اننا نسعى لجمع الاراء والنسيج الوطني الكويتي وتنظيم العمل السياسي بعد ستين عام من العمل الديموقراطي المؤسسي، نرى انحراف العمل عن اهدافه وتنمية سيادة القانون.

من جهته، اكد النائب السابق علي الخلف انه يجب الاستفادة من الخطاء السابقة وما حصل من الحكومات والمجالس السابقة، مشيراً الى اننا نجني الاخطاء التي حصلت في السابق.

واضاف ان التقويم الحقيقي للإصلاح وما ورد في خطاب سمو رئيس الوزراء يكون بحسن الاختيار لأعضاء الحكومة، حيث انني بتجربتي في مجلس الامة ارى ان عضو مجلس الامة دوره تشريعه وبالتالي الدور الرقابي يتقلص اذا كانت الحكومة على قدر المسؤولية. ولفت الى اننا كمواطنين كويتيين نتضرر من الاختيار القبلي والطائفي والمجاميع، وهذا ما نراه على ارض الواقع الان، وواضح ان الولاء خارج الادارة الحكومية، ومن يحمي الوزراء للأسف هم قبيلتهم وجماعتهم وتوجههم داخل المجلس. بدوره، اكد النائب والوزير السابق الدكتور احمد المليفي انه يجب ان يكون لرئيس الوزراء فريق متخصص لوضع دراسات واضحة لكافة القطاعات ومن ثم يتم عرضها على الاشخاص المراد توزيرهم واذا قبلوا بها يتم توزيرهم، لتكون هذه الدراسات والاستراتيجيات الموضوعة واضحة ويعمل عليها الوزراء. واشار الى انه بحكم تجربته الوزارية فإن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أقوى وأهم من الوزير، وبالتالي يجب ان نغير طريقة تفكير الدولة وعمل مجلس الوزراء، وما يتم بالسابق وحتى الان خطأ ولا يحقق لنا شيء.

واوضح ان الديموقراطية الكويتية مهمة جداً وهي ليست وليدة الساعة بل بدأت مع بداية الكويت، ومع كتلة وطنية في عام 1938 كانت تعمل لنظام ديموقراطي.

ولفت الى ان النظام الديموقراطي هو الذي يجعل الانسان المتميز قادر على الوصول الى منصة القرار، وايصال فكره الى من يتواجد في منصة القرار، حيث ان الديموقراطية مرتبطة مع الامن والاستقرار والتنمية.

واكد اننا يجب كحكام ومحكومين ان نحرص على النظام الديموقراطي، والاصوات النشاز التي تقول لا نريد الديموقراطية قد تؤدي الى كارثة في المستقبل، وقد تكون بحسن نية ولكنها قد تؤدي الى كارثة.

من جانبه، اكد المستشار الاقتصادي عامر التميمي ان الواقع الاقتصادي له انعكاسات على الحياة السياسية والقيم المجتمعية، حيث اننا من بداية الخمسينات، وبعد اول شحنة للنفط اصبح الاعتماد الاساسي في الحياة الاقتصادية على دور الدولة والانفاق العام.

واضاف ان في السياسات المالية والاقتصادية للدولة حولت الاقتصاد الكويتي الى ريعي ودعمت مفاهيم الاعتماد والاتكالية بين المواطنين، وقتلت روح المبادرة بين الكثير مهم، وهذا جعل النظام السياسي في بداية الستينات نظام شعبوي.

ولفت الى انه في الازمات التي مرت بها الكويت، الحكومة تدخلت لدعم عمليات اقتصادية غير مشروعة، وتمت بمبادرات من اصحابها، وفي العمل الاقتصادي الطبيعي المبادر يجب ان يدرس المخاطر التي تنجم عنها، ولكن ما حصل في الكويت ان اي شخص يتعرض لمخاطر مالية واقتصادية يذهب للدولة لدعمه.

