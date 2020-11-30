«التمييز» تنظر اليوم «طعون الفتوى والتشريع والمرشحين»

وطن النهار

حددت محكمة التمييز جلسة اليوم للنظر في الطعون المقدمة من الفتوى والتشريع والمرشحين على أحكام محكمة الاستئناف بالغاء قرار لجنة الداخلية بشطب المرشحين والقضاء باعادتهم إلى كشوف الناخبين. والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الادارية قد قضت الاسبوع الماضي بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد قرار شطب المرشح بدر الداهوم والقضاء مجددا باعادته إلى كشوف المرشحين، كما ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة باعادة كل من المرشحين يوسف الغربللي وصلاح الهاشم وحسن السبيعي إلى كشوف المرشحين فيما تم تأييد الحكم بشطب كل من المرشحين انور الفكر وهاني حسين، في حين تم الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بتأييد قرار شطب خالد النيف وعايض ابو خوصة. كما قضت محكمة الاستئناف الادارية بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتاييد قرار شطب المرشحة نادية العثمان وقضت باعادتها إلى كشوف المرشحين، كما ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة باعادة كل من المرشحين طلال دشتي وباسم السعد وفاضل اسد إلى كشوف المرشحين فيما تم تأييد الحكم بشطب كل من المرشحين أحمد الخشنام وفاضل الدبوس وابراهيم دشتي ومحمد الحداد وهادي الوطري ومحمد عيسى.