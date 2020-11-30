الخامسة.. دائرة الغموض والمفاجآت

وطن النهار

تعتبر الدائرة الخامسة الدائرة الأكبر وتحتل المرتبة الأولى في عدد الذين يحق لهم التصويت اذ بلغ العدد 166.222 ألفا، وهي الدائرة الوحيدة التي يزيد فيها اعداد الذكور على الإناث اذ يبلغ عدد الناخبين 84.77 ألفا بينما يبلغ عدد الناخبات 81.445 ألفا.

ويتنافس 69 مرشحا على مقاعد الدائرة منهم خمس مرشحات و تسعة نواب بعد اعتذار النائب طلال الجلال عن الترشح.

وتعتبر الدائرة الخامسة دائرة قبلية بامتياز مع استثناء بسيط للحضر بوجود الكنادرة والقروية والذين سيكون موقفهم صعبا جدا في الحصول حتى على مقعد واحد والذي ان حدث سيكون لأحد هؤلاء الثلاثة وهم النائب فيصل الكندري او النائب السابق حمد الحمدان أو هاني شمس ممثل التحالف الاسلامي الوطني والشيعة الاقوى خاصة بعد عدم ترشح النائب السابق عبدالله التميمي.

والانتخابات في هذه الدائرة ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة بعد ان رتبت القبائل الكبيرة فيها وهم العوازم والعجمان صفوفهما ولذلك ستتغير الوجوه بصورة كبيرة في المجلس المقبل وسيحد ذلك من حضور القبائل المتوسطة والقليلة العدد في المجلس المقبل.

رتبت قبيلة العوازم اوراقها في هذه الانتخابات للحصول على اربعة أو حتى خمسة مقاعد في المجلس المقبل بدلا من مقعد واحد والذي كان من نصيب النائب حمدان العازمي الذي ترشح من خارج تشاورية القبيلة التي زكت احمد مطيع وجابر المحيلبي ومرزوق الحبيني وحمود القعمر، وحسب التوقعات ربما يصل ثلاثة من مخرجات التشاورية مع حمدان العازمي، إلا ان إعادة قيد المرشح القوي بدر الداهوم بعد شطبه ربما قد تقلل عدد الفائزين من القبيلة لأنه سيأخذ من أصوات أغلب المرشحين مما يشتت أصوات القبيلة خاصة انه كان قد ترشح من خارج التشاورية.

من جهتها، اجرت قبيلة العجمان كذلك تشاورية لها ولكنها زكت ثلاثة وليس اربعة مرشحين كما هو المعتاد وقد زكت النائب الحالي محمد الحويلة وصيفي الصيفي ومبارك بن خجمة، ومما يصعب حصول قبيلة العجمان على مقاعد تناسب عددها الكبير هو نزول مرشحين اقوياء يتقدمهم النائب نايف المرداس و عبدالله مهدي بن شرفان، وايضا المرشح فيصل خالد بن حثلين.

اما بالنسبة للقبائل متوسطة العدد فإن مرشح قبيلة الهواجر النائب حمود الخضير سيكون حاجزا لمقعده، بينما سيكون مرشح قبيلة عتيبة النائب خالد العتيبي الأوفر في العودة الى المقعد النيابي بالرغم من ترشح عايض بوخوصة من خارج تشاورية القبيلة وهذا قدد يقلل من الرقم الذي سيحصل النائب العتيبي إلا انه لن يجعله يخسر المقعد.

ودخلت قبيلة مطير في موقف صعب جدا قد يفقدها مقعدها الذي كان من نصيب النائب ماجد المطيري الذي حالفه الحظ في تشاورية القبيلة، الا ان المرشح القوي الدكتور صالح ذياب والذي اعترض على نتيجة التشاورية سيكون رقما صعبا في الحصول على اعداد كبيرة، بينما عودة المرشح خالد النيف الى سباق الترشح بعد شطبه ستكون القشة التي ستطيح ربما بمقعد القبيلة ما لم يحصل هو عليه.

اما قبيلة الدواسر فان حظوظها قوية بإعادة النائب ناصر سعد الدوسري الى مقعده النيابي، بينما ستجد قبيلة سبيع صعوبة كبيرة في الحفاظ على مقعدها الذي مان من نصيب النائب الحميدي السبيعي لوجود اربعة مرشحين من ابناء القبيلة، وهذا قد يؤثر على حظوظها الصعبة أصلا حتى بوجود مرشح واحد.

ومن خلف تلك القبائل يدخل المنافسة عدد من المرشحين الذين لا يمكن إغفالهم منهم عبدالله الدلماني العنزي والمدعوم من حركة «حدس»، احمد السهلي كبديل للنائب طلال الجلال، وسامي الدبوس.

وستكون الدائرة الخامسة في هذه الانتخابات بالذات دائرة المفاجآت والغموض لأن الظروف والمعطيات الانتخابية الحالية تعتبر مناقضة لظروف الانتخابات السابقة.

