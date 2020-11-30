د. خديجة القلاف: تمكين المرأة غير عادل

وطن النهار

استضاف الاعلامي صالح جرمن في برنامجه صالح مع النهار مرشحة الدائرة الخامسة د. خديجة سميح القلاف حيث اكدت ثقتها بوعي المواطنين في الدائرة الخامسة واختيارهم الاصلح دون النظر للاعتبارات الطائفية والقبلية والفئوية، وايدت القلاف سياسة الاحلال الوظيفي المبرمج والمدروس ومنح فرص وظيفية مناسبة للشباب الكويتي.

واكدت القلاف ان الوضع الاقتصادي في البلد لا يصل الى مستوى العجز المالي مشيرة الى ضرورة تبني خطط اقتصادية تنموية وعدم اللجوء الى مس جيب الموطن الكويتي بالاضافة الى العديد من المحاور التي تحدثت عنها من خلال الحوار الآتي:

اكثر من 166 الفاً عدد الناخبين في الدائرة الخامسة عدد كبير كيف فكرت في خوض الانتخابات في هذه الدائرة؟

انا اراها انها لا تفرق ارقام الشعب الكويتي فيها وبعض الفئات بالنسبة للمرشح الذي يمثل جميع الاقطاب والاطياف وبالنسبة لي كمستقلة كون هذه الدائرة تتكون من اقسام او فئات متعددة وخاصة اني احمل مبدأ ضد هذا التقسيم وان شاء الله آخذ من الكل ولا اعتمد على 80 الف امرأة في الدائرة فقط ولا اعتمد على البحارنة فقط فالكل خير وبركة واعتمد على الكل والانسان الواعي سيختار الانسب بعيداً عن الفئوية او جنس او طائفة انما بحسب من يناسب توجهه وطرحه داخل المجلس.

هل انت خططت لهذه الخطوة وهل هي مدروسة؟

نعم هي خطوة مدروسة وغير مدروسة، وكوني منذ سن الـ 13 عاما وانا مع الوالد -رحمه الله- في مشواره السياسي فقد اكتسبت نوعاً من الخبرات ان كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة، في اللجنة النسائية في كيفية طرح الافكار والارقام والناس الذين يعتمد عليهم وانا امشي على نهج الاستقلالية نهج لا يعرف التفرقة بين الحضري والبدوي والسني والشيعي والقبائل وكان يقول نحن صوت الاغلبية الصامتة وخلال تلك الفترة تكونت عندي عدة تراكمات بصورة غير مباشرة لانني لم اكن ارى نفسي بالسياسة واخوض الانتخابات وكنت اقول اني لو اعطيت المجتمع فسأعطي بطريقة اخرى حتى رأيت اموراً معينة تطفو على السطح خلال ازمة كورونا مثل مظاهر الفساد التي لاحظها الجميع وكل الكويتيين عايشوها،وقد قدرت كيف كان الوالد يعاني من ذلك واحسست بمسؤوليته ولكن عندما وجدت ان الفساد سيطال الكبير والصغير البدوي والحضري قدرت وقررت انه لابد ان يكون لي خطوة فعالة بهذا الاتجاه. وقبل كورونا لم اكن افكر في خوض الجانب السياسي.

الان بعدما نزلت انتخابات وقدمت هذا الطرح فهل العائلة اصبحت ترى امامها سميح القلاف؟

نعم، اتمنى ان اكون نقطة في بحر المرحوم وكل بنت تقول عن ابوها هذا الامر لكن الناس الذين حولي يتمنون ان اكمل نهج الوالد.

لماذا تغيب المرأة في الدائرة الخامسة تحديدا؟

هناك طبعا نظرة مجتمعية خصوصا اننا نتكلم عن دائرة فيها نسبة كبيرة من القبائل ودائرة مغلقة، لم يكن هناك توجه لكن باذن الله بوجودي راح اكسر هذا الحاجز، وانا لم اخف من هذه المعايير وانا انسانة اعرف كيف اقيم نفسي ووجودي بهذه الدائرة هناك رسالة وهي اننا كلنا كويتيون ولا فرق بين شيعي وسني وحضري وبدوي ولا فرق بين رجل وامرأة ما دام قلبك على البلد وانا بنت الدائرة الخامسة وتربيت فيها ولا ارى اي فرق على الرغم من وجود من يعمل معايير التفرقة وانا ارى انه لا يوجد كويتي يقفل بابه بوجه كويتي آخر اتاه بحاجة، ولو ان الفساد استمر والكفاءات في مكانها غير المناسب فالمركب سيطبع بالجميع دون تفرقة واذا دارت عجلة التنمية وجاء الخير فسيشملنا كلنا.

هل التنوع الاجتماعي كما ذكرت بالدائرة سيخدم المرشحة دكتورة خديجة؟

نعم بالتأكيد لان من يقتنع بهذه القناعة، خصوصا الكويتيين وانا عندي مؤيدون من جميع القبائل وعندي مفاتيح انتخابية من الحروب ومن مطير ومن العوازم ومن الشيعة ومن العيم والحساوية والبحارنة من الذكور والاناث ومن جميع الاعمار وهذا الشيء لاني صاحبة مبدأ بفضل الله والناس تميز حتى الاطفال بين من عنده مجرد شعارات ومن يعمل بمبدأ صادق.

كيف تقيمين تجربة المرأة في المشهد السياسي من خلال الشخصيات التي شاركت في المجالس والحكومات السابقة؟

بالنسبة لي ان المرأة سياسيا مازالت في اولى خطواتها، وتقييمها الأن مقارنة مع تجربة الرجل ليست بالمقارنة المنصفة، والمرأة لم يكن لديها مورد الوقت بعكس الرجل الذي اصبح ناضجا سياسيا وعمل لسنوات طويلة، ونستطيع ان نقول انه كان هناك تجارب اثبتت نجاحها فيها ونرى ان الكثير من افراد المجتمع كانوا يقولون فلانة كانت وزيرة جيدة او عضو مجلس امة ناجحة كما ان هناك بعض الشخوص عليها علامات استفهام وكذلك الرجال ايضا.

ومع أن المرأة بدأت تتقلد سياسيا منذ 15 عاما ومورد الوقت لم يخدمها والاحصائيات تقول ان 58 في المئة في المراكز الحكومية نساء وهناك احصائية من مركز الدراسات والابحاث في جامعة الكويت ان 12 في المئة من النساء تقلدن مناصب سياسية قيادية، فالتمكين بالنسبة لهن غير عادل والمرأة الكفاءة.

ماذا ينقص المرأة من حقوق وتشريعات؟

هل ترى فعلا ان المرأة اخذت كل حقوقها فلماذا مازلنا نرى الشعارات الانتخابية مازالت تنادي بحقوقها، وهي حتى الولاية الصحية لم تأخذها الا أخيراً ومع ذلك مازال ناقصا لان المرأة لا تتمكن ان توقع على اي اجراء طبي اذا كان والدها يحتاجه مثلا وتنتظر قدوم اخيها حتى يوقع، كذلك المرأة الارملة او المطلقة لها الحق بتجنيس ابنائها اما المتزوجة فليس لها ذلك وتضطر ان تطلق لتحصل على هذه الحقوق، وابناؤها البدون في حالة دمار كذلك نطالب لهم بحقوق الانسانية والتوظيف والمعيشة الكريمة على الاقل حتى لو لم يجنسوا، وابناء الكويتيات اصبح شعار انتخابي يتم التكسب عليه في هذا الوقت مع ان التجنيس امر سيادي ويجب ان لا نلوح به وعلينا ان لا ندقدق مشاعر المرأة ونتكسب عليها انتخابيا؟

لماذا لم تطرح التشريعات التي تخص المرأة في مجلس 2016؟

مجلس 2016 خلال اربع سنوات لم ينجز المطلوب منه والشارع الكويتي كله يقيمه على انه غير جيد وليس تقييمي فقط، قد نعذرهم في بعض الظروف مثل كورونا والتعطيل في عمل المجلس لكن هناك ممارسات داخل المجلس اعطت تقييم سيئ داخل الشارع الكويتي بدليل ما ظهر على السطح في الفترة الاخيرة، مع وجود انجازات لبعض الاشخاص لا ننكرها ولكن المفروض ان يكون قد قدم اكثر من ذلك، وهذا الامر جعل الشباب يبادرون وينزلون للانتخابات على امل التغيير، والمجلس سلطة تشريعية وليس جلادا للسلطة التنفيذية ويفترض انها تقف امام السلطة التنفيذية كمشرع ومراقب.

مع الكلام في الاونة الاخيرة عن الفساد فهل بالفعل هناك هذا الكم من الفساد؟

الفساد موجود من زمان لكنه اعلاميا برز في الفترة الحالية لان الاعلام هو السلطة الرابعة وهو من يظهر تلك المظاهر او ما يسمى بالتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل الناس معها اقوى، ومثل ما كورونا ريحت البيئة قليلا وقل التلوث وظهرت الطيور المهاجرة خلال جلوس العالم في بيوتهم ومتابعتهم للامور اكثر اظهر تلك المظاهر لديهم.

هل ترين ان قضايا الفساد تضع الكويت دوليا في حرج؟

طبعا اكيد قضايا الفساد تضع الكويت دوليا في حرج خصوصا ظهورها فجأة وبهذا الكم، نحن لا نقول ان دول العالم ليس فيها فساد او ان الفساد حديث عهد لكن ظهوره بهذا الكم وهل المصلحة الشخصية اهم من مصلحة البلد وهل البلد كيكة الكل يريد ان يؤخذ منها ويمشي، وحتى الشارع اصبح عنده نظرة ان اعضاء المجلس اتوا ليتكسبوا ويأخذون ما يريدون فقط، ولا يرون انها مسؤولية وحمل وثقل وعبارة عن مسؤولية بلد وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والبعض يراهم مناديب خدمات وهو ليس عيب مادام في خدمة المجتمع وانما يصبح عيبا عندما يضع الشخص المناسب في غير مكانه او ينقل من ادارة الى ادارة او يوزع حيازات او غيرها بغير استحقاق وهنا توضع مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع.

هل نحتاج الى شفافية اكبر لنكشف الفساد؟

نعم نحتاج الى شفافية لكشف الفساد ونحن نلاحظ ان الفساد يظهر من خلال وسائل السوشيال ميديا ولكن عندما وضعنا قوانين تضبط بصورة مبالغ فيها السوشيال ميديا حدينا من ظهور وسائل الفساد واصبح الانسان يخاف يعمل ريتوت ويدخل السجن او يغرد بامور من مصلحة البلد وفي النهاية تجعله في خوف ورهبة وانا شخصيا ارى ان هذا القانون لابد ان ينقح ويعدل بحيث يسمح للمواطن بان يسهم لاننا كلنا مسؤولون امام الوطن، واصبح هذا القانون سيفا مصلتاً على كلمة الحق.

نتحدث عن الوضع الاقتصادي وما هو سبب العجز المالي الذي تتحدث عنه الحكومة؟

التساؤل هل هناك عجز مالي بالفعل، العجز المالي يكون عندما يصل سعر برميل النفط الى 27 دولاراً وهنا تكون مؤشرات حمراء تشير الى عجز مالي وكوني كويتية مطلعة ارى ان الكويت ليست في اطار العجز المالي ومن ينادي بالعجز المالي قد يكون هذا افضل شي له وحاليا نحن اما اصحاب فعل او ردود فعل وما نراه ان القياديين اصبحوا اصحاب ردود فعل وهذا ليس مستغربا لان البشر بشكل عام 10 في المئة منهم اهل الافعال والبقية هم اصحاب ردود فعل.

هل انتي مع رفع الدعوم المالية عن جميع شرائح المجتمع؟

حرام ما يحدث للمواطن وكافي وليس من المعقول علاج التخبطات بمس جيب المواطن وان الجأ اليه في حل مشكلة الدولة بدلا من وضع خططا تنموية اقتصادية وعدم الاقتراب من جيب المواطن، ونحن نفتقد لسياسة اقتصادية حكيمة، لان المواطن ينقسم الى ثلاثة اقسام مواطن يأخذ راتبه اخر الشهر ويبقى عنده وفرة مادية وهو انسان ميسور بطبقات وهناك مواطن يأخذ الراتب ومع نهاية الشهر لا يبقى عنده الا عشرة دنانير، وهناك مواطن يقف به الحال بمنتصف الشهر ويحتار كيف يكمل شهره ومثل هذا المواطن اذا اتيت له وقلت له سأمس جييك وهو سيصل الى خط الفقر ويفترض ان نطالب بمزيد من الدعم وليس المساس بجيب المواطن.

ونحن نحتاج سياسة اقتصادية حكيمة وهنا تعتمد على اربع ركائز واولها التخطيط والثانية التنظيم وكيف ننظم الية الموارد الموجودة والثالثة التنفيذ والرابعة التقييم والتقويم.

ما رأيك هل هناك جانب مشرق من الدائرة الخامسة؟

بالفعل هناك جانب مشرق يرد على كل من يقول ان الدائرة الخامسة لا تصدر نساء كفاءات، بما ان شريحة من الشارع الكويتي والدائرة الخامسة وهذا شجعني اني اتخذت قرار ترشحي وكل يوم عن يوم انا تزداد قناعتي وهي رسالة للكويت كلها اننا كلنا تحت اطياف واحدة.

ماذا عن الوثائق الاصلاحية؟

نعم انا قد وقعت على بعض تلك الوثائق مثل القطاع النفطي الخاص والجمعيات وجنوب صباح الاحمد ومطالبات المشاريع الصغيرة.

طيب بشكل عام هل يحرجك توقيع مثل هذه الوثائق؟

انا عرضت علي كثير من الوثائق ورفضت ان اوقع عليها وفكرت مليا وهناك وثائق انا سعيت اليها وطلبت توقيعها ودعمها وبالنسبة لتوجهي الانتخابي فانا مع ما من شأنه ان يرفع الامن الاجتماعي في الكويت وبالنسبة للجمعيات اراها تحفظ للمواطن سعر السلع اذا تم تحويلها الى هيئة ومثل هالامور ليست التزاماً انما قناعة.

ما رأيك بالتركيبة السكانية فهي ملف قديم وكورونا احيت هذا الملف؟

ملف لابد ان يوضع له حلول جذرية ومبنية على دراسات علمية وموضوع ارقام يجب ان توضع بشكل صحيح وعند تعديلها يجب ان نضع في بالنا ما هو احتياجنا في سوق العمل ومن اين نستطيع تغذيتها من المخرجات التعليمية والابتعاث والتي لابد أن تكون قائمة على دراسة سوق العمل وهنا عندما اتمكن من ذلك اقول بسياسة الاحلال البطيء المبرمج الممنهج الذي يضمن للوافد ايضا حقه بان يكون فترة كافية بان يرتب اموره ويبحث عن عمل اخر في مكان اخر، وانا مع الاحلال وان الكويتي اولى بالوظائف، بالاضافة الى ان التركيبة السكانية لا يكمن الخلل فيها بموظفي الوزارات او القطاع الخاص بشكل كبير لكن الخلل الاساسي يكمن بالعمالة السائبة لانها ثقل مجتمعي في البلد.

وحول محور الشباب، كيف ترين الشباب وطموحاتهم؟

الشباب بواقعية شباب محبط وهم اصحاب ابداعات وطاقات واين ما تضعهم ترى انجازهم ودورهم في المحافل العالمية والمؤتمرات وحققوا الكثير في سوق العمل ومنهم المخترعون والمبدعون لكن النظرة العامة للشباب الكويتي شاب محبط ويجب دعمهم ووضعهم باماكنهم المناسبة، وهناك سياسة وتوجه ألا يعمل الكويتي وينتج لانه لو عمل سيكشف الاخطاء وهناك من لا يريدهم في مكان ما حتى يضمن الوافد استمراره في مكانه.

ماذا عن مجال التعليم وهل يحتاج الى تغيير او تطوير؟

نعم قطاع التعليم يحتاج الى منهجية قائمة على البنتاغون التعليمي وهو يعني المضلع الخماسي ويقوم بخدمة الطالب ونحن مع الاسف عندما نتكلم عن التعليم نتكلم عن المناهج التدريسية والهيئة الادارية ونترك الطالب الذي هو اساس العملية التعليمية والمجتمع الذي سيستفيد من الطالب واذا اردنا ان نتكلم عن التعليم فنتكلم عن خمسة المعلم والطالب والهيئة الادارية والمناهج والمجتمع الذي يستفيد ويستثمر الطالب، وعندنا مشاريع تربوية في الكويت لكن عندنا يأتي وزير يلغي عمل الوزير الذي سبقه ولا يوجد خطة متكاملة.

ما رأيك باحلال الوظائف؟

انا مع احلال الكويتي ولكن ببرمجة وتنظيم معين.

ما تقولين بشأن المناصب القيادية؟

الكفاءات لابد ان تأخذ مكانها بعيدا عن المحسوبيات والمحاصصة.

والاسكان؟

الاسكان قضية تتجدد مع تجدد الزمن ولابد من حلها حلول جذرية ومستدامة.

وماذا عن الحريات؟

تقف عند مساسك بحريات الاخرين وتعديك عليهم.

وماذا عن اسقاط القروض؟

مع اسقاط القروض وبشدة والكويتي اولى.

وما تقولين عن الصحة؟

لابد ان يكون هناك مدن صحية تنموية وهي اساس مع التعليم والاسكان.

كيف ترين روح الفريق فيما بينك وبين فريقك الانتخابي؟

روح دعم وروح قائمة على كفاءات والناس اللي معاي بفكرهم وعطاؤهم اغلبهم دكاترة واكاديميين بالسياسة والصحة ومجالات متعددة ورأوا فيني القدرة على ان اكون الممثل لهم ولذلك دعموني وكانوا موجودين معي قلبا وقالبا واوجه لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم ميدانيا واكاديميا وفريقي متكون من البدو والحضري والسني والشيعي والبحراني والحساوي والعيمي.

هل انتي متفائلة، وما هي رسالتج الاخيرة؟

بالنسبة لرسالتي لابناء الدائرة الخامسة طرحنا برامجنا وقلنا ما عندنا وتناقشنا ويبقى الاساس هو المواطن الكويتي واختياره وتكلمنا كثيرا ان اختيارنا بالسابق ليس بالمستوى المطلوب ولابد ان نبادر ونختار صح بعيدا عن المحسوبيات والفئوية وكلي ثقة بوعي كل بيت في الدائرة الخامسة وانا بنت الكويت ومن الكويت.

