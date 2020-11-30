المنفوحي: تفعيل الربط الإلكتروني مع «السكنية»

وطن النهار

كشف مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن استعداداتها لاطلاق تطبيق برنامج انجاز لخدمة جديدة لتمكين صاحب المنزل المرهونة وثيقته لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من نقل ملكية العقار عن طريق وزارة العدل دون الحاجة الى مراجعة البلدية من خلال آلية الربط الالكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن خطة البلدية في تسريع وتيرة انجاز المعاملات من خلال تسهيل الاجراءات وتفعيل الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بما فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعاونها الذي كان له الدور الفعال للمضي قدما بهذا المشروع.

وأكد المنفوحي في تصريح صحافي بعد عقده اجتماعات تنسيقية مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال العامة د. رنا الفارس والجهات المعنية لتفعيل الخدمة الجديدة والتي تهدف الى تقليص الدورة المستندية للخدمات وتبسيط اجراءات المواطنين والارتقاء بتلك الخدمات وتوفيرها آليا.

وأشاد بالتعاون المثمر الذي قدمته الوزيرة الفارس من جهد وتعاون مع البلدية في سبيل الانتهاء من الربط الالكتروني ليتسنى تطبيق برنامج خدمة انجاز المعاملات بما يخدم المواطنين والتيسير عليهم.

وأفاد بأن تشغيل الخدمة سيشمل معاملات المناطق المتطابقة عناوينها بين البلدية والرعاية السكنية الى جانب تشكيل فريق عمل بين الجهتين لاستكمال بقية المناطق غير المتطابقة عناوين عقاراتها في الجهتين لاستقبال معاملاتها ضمن الخدمة مستقبلا على ان مشروع الربط الالكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سيسهم كثيرا في تقليص الفترة الزمنية لانجاز معاملة نقل ملكية واصدار شهادة الاوصاف، مبينا ان انجاز هذه المعاملات في السابق كان يستغرق اكثر من ثلاثة اشهر لكن هذه المدة تقلصت بعد تطبيق مشروع الربط الالكتروني بين الجهتين والذي لن يتعدى اليوم الواحد، مؤكدا في هذا الخصوص ان التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ساهم في تحقيق هذا الانجاز لافتا الى ان البلدية بدأت في تطبيق الربط الالكتروني على ارض الواقع مع تلك الجهات.

ولفت الى ان البلدية ستبدأ في تطبيق برنامج الكتروني يتيح للمؤسسة ارسال معاملات نقل الملكية آليا، وكذلك اصدار شهادة الاوصاف مباشرة الى وزارة العدل دون الحاجة لمراجعة البلدية، مؤكدا ان هذه الخدمة سنقدمها قريبا بعد ان انتهينا من اخذ موافقات الجهات الحكومية المعنية كوزارة الاسكان ووزارة العدل في تفعيل الربط الالكتروني وتطبيق برنامج خاص لانجاز معاملات المراجعين الكترونيا.

وذكر المنفوحي بأن البلدية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ مشروع الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والذي انعكس ايجابيا على المواطن في تقليص الفترة الزمنية في انجاز معاملته، كاشفا عن المبادرة والتفاهم بين وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الاسكان باطلاق مشروع الربط الالكتروني بين البلدية و«السكنية» والذي يأتي اتساقا مع توجهات الدولة في تبسيط وتسهيل الاجراءات الحكومية على المواطنين.

