«الصحة»: 3 حالات وفاة بـ«كورونا» وإصابة 231

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الساعات

الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142426 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 878 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

د. عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 76 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد - 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5135 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4827 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1091496 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 524 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 136413 حالة.

