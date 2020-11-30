صرخوه: إزالة المخيمات القائمة

وطن النهار

واصلت البلدية تنفيذ جولاتها وحملاتها ازالة الاعلانات والمخالفات خلال فترة الانتخابات عبر ازالة الاعلانات الانتخابية في الدائرة الرابعة بحضور مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه في منطقة العمرية.

وأكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه انه خلال الحملة تم ازالة 27 اعلانا مخالفا، لافتا الى ان عمل فرق البلدية لايقتصر على حملات وجولات وازالة الاعلانات المخالفة فقط، بل ايضا هناك عمل آخر يتعلق في فترة الاقتراع كوننا مشاركين اساسيين مع الجهات الحكومية الاخرى في عملية اعداد بطاقات الاقتراع سواء من تجهيزات ودعم للعمالة او ازالة العوائق التي قد يواجهها موظفو وزارة الداخلية في مقار الاقتراع مثل السيارات المهملة او عدم القدرة على اخلاء الساحات التي تعيق دخول الناخبين.

وقال صرخوه في تصريح صحافي خلال الجولة الميدانية يوم امس نحن مطالبون بازالة كافة المظاهر المخالفة سواء قبل فترة الاقتراع او بعدها «الاكشاك والاعلانات والسيارات المخالفة» التي يتم الاعلان من خلالها فنحن نعمل على جوانب عدة تجاه ما يتعلق بالانتخابات وغير مرخص فهو مخالف امام القانون، مشيرا الى فرق عدة متضامنة تعمل بشكل جماعي كفريق ازالة المخالفات وفريق متابعة خدمات البلدية وادارة النظافة العامة اضافة الى تواجد العنصر النسائي الذي سيشارك هذه الفترة خاصة في فترة الاقتراع لمتابعة مراكز الاقتراع النسائية وكيف يمكنهن ازالة العوائق والملاحظات التي تحدث في المراكز.

واضاف ان هناك اجتماعات اولية على مستوى الادارة العليا لادارة الانتخابات في البلاد، اضافة لاجتماعات على مستوى البلدية فيما يتعلق بجميع ملاحظات النظافة كما اننا متواجدون ليس فقط في فترة الاقتراع بل على مدار اربع وعشرين ساعة وعلى فترات مختلفة سواء فترة الامطار وحتى في الوضع العادي نركز على تعليمات وزارة الصحة بخصوص الغاء المقار والتجمعات وهذا عامل اساسي لتنظيم عملية الاقتراع.

ووعد صرخوه ببذل مزيد من الجهود في ازالة الاعلانات، مشيرا الى ان الغاء المقار الانتخابية يترتب عليه عدم اعلان للمقار اذ سيكون مخالفا يكون غير ماكان عليه الوضع في السابق من السماح للمرشح ان يعلن عن مقره لان التجمع كان مسموحا اما الان فالامر مختلف فالمقار ألغيت بناء على تعليمات وزراة الصحة مستثنيا الاعلانات المتاحة في محطات البنزين والاعلانات التجارية والاعلان الالكتروني هذا حاليا هو المتاح.

وحول التخييم قال صرخوه سابقا كانت مسألة تتوافق مع موسم المخيمات وكان يسمح للخيم باقامتها امام البيوت وكل مكان مسموح به قانونا اما الان فالوضع مختلف فالقرار لوزارة الصحة للوقاية حيث ذهب الى ابعد من ذلك قائلا ان اي مكان به تجمع غير صحي سيترتب عليه اضرار ومخالفة وستزال اسباب التجمع والان تقوم فرق وآليات بضبط المخالفات والتجمعات بحسب الاشترطات الصحية وعليه فالمخيمات القائمة الان ستزال.

وحول موسم الامطار قال وزعنا جهودنا على جميع الجبهات فنحن متجاوبون مع جميع الاحداث ولها الأولوية كوننا مطالبين بالعمل بشكل اكبر ومضاعفة الجهد اكثر لان الاصابات تزيد بشكل ملحوظ ونحن نحاول نسيطر على الوضع قدر الامكان.

