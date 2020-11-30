انتصار السالم: «اليوم العالمي للمتطوعين» فرصة لتحقيق التنمية المستدامة

وطن النهار

أكدت الشيخة انتصار سالم العلي ان اليوم العالمي للمتطوعين يهدف الى تحفيز المشاركة المجتمعية وايجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم.

وقالت العلي في تصريح لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين الذي يصادف الـ 5 من ديسمبر من كل عام: ان هذا اليوم يعد فرصة لنا جميعا لتعزيز التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة، وشددت على ضرورة تشجيع الحكومات للعمل التطوعي وذلك بدعم جهود المتطوعين والاعتراف بمساهماتهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، ومن جانب اخر كشفت العلي عن توقيع مؤسسة انتصار الخيرية التي تعنى بالنساء المتضررات من الحروب مذكرة تفاهم مع جامعة الروح المقدسة في بيروت لتكوين مختصين في مجال علم النفس الدرامي.

واوضحت العلي اثناء الزيارة التي قامت بها سفيرة فرنسا لدى البلاد ان ماري لوجوندر الى مكتب الشيخة انتصار، ان مذكرة التفاهم الموقعة مع الجامعة تهدف لتثقيف 15 طالبة عربية رائدة في العلاج من خلال المسرح ليصل العدد الى 300 متخصصة في هذا المجال لافتة الى ان العالم العربي يفتقر الى المختصين في علم النفس الدرامي الذي تعتمد عليه المؤسسة في تقديم المساعدة للاجئات العربيات.

ومن ناحيتها اشادت السفيرة الفرنسية ان ماري لوجندر بمحتوى ما قدم من شرح للمبادرات التي ترأستها الشيخة انتصار سالم العلي وعلى رأسها مبادرة «النوير» التي أحدثت تغييراً كبيراً في المجتمع وتفاعلها مع المسوؤلين عن المبادرات بطرح الاسئلة وابداء استعدادها لتقديم الدعم لهذه البرامج التربوية وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي انها اعجبت كثيرا بما تقدمه مؤسسة انتصار الخيرية ودعمها ومساعدتها للنساء المتضررات من الحروب والعنف وذلك باستخدام علم النفس الدرامي ودعت لوجوندر المؤسسة للمشاركة في منتدى جيل المساواة وهو تجمع عالمي من اجل المساواة بين الجنسين يركز على المجتمع المدني، تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتستضيفه حكومتا المكسيك وفرنسا. وان هذا المنتدى سيبدأ في مكسيكو سيتي ويبلغ ذروته في العاصمة الفرنسية باريس، في النصف الأول من عام 2021، حيث سيطلق مجموعة من الاجراءات الملموسة والطموحة والتحويلية لتحقيق تقدم فوري لا رجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين.

يذكر انها المشاركة الاولى لمؤسسة كويتية غير حكومية في هذا المنتدى.

