أحمد النواف: علاقاتنا والسعودية تاريخية وعميقة

أول النهار

التقى نائب رئيس الحرس الوطني الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف امس الأحد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وقال الحرس الوطني في بيان صحافي ان الأمير سلطان قدم خلال اللقاء التهنئة للشيخ احمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني، كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان ان نائب رئيس الحرس الوطني رحب بسفير خادم الحرمين الشريفين وأكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والكويت.

