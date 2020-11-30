وزير الخارجية بحث مع نظيره البحريني آخر المستجدات

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر أمس وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

