«الإنساني الأول لتنمية اليمن»: إطلاق 3 مبادرات مجتمعية

أول النهار

تحت شعار تعزيز الانسانية والامان في قلب كل انسان، انتهت فعاليات المؤتمر الانساني الدولي الأول لتنمية اليمن بعنوان «مؤتمر رسالة تسامح وسلام الى العالم» تحت ادارة واشراف المستشارة د. تهاني التري رئيس المؤتمر شاركت «النهار» فيه.

ومن اهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر اطلاق 3 مبادرات مجتمعية انسانية على مستوى الوطن العربي متمثلة في المبادرة الأولى تدريب 1000 متدرب من انحاء الوطن العربي كافة، حيث تم تخصيص 500 مقعد لشباب اليمن من الجنسين لتدريبهم على اهم التخصصات في مختلف البرامج التدريبية والدورات وورش العمل حيث تبنى تنفيذ المبادرة 3 اطراف، البورد الأوروبي لاعداد القادة متمثل في رئيس مجلس ادارة البورد د. عقيل العذاري بالتعاون والاشتراك مع د. امين ابو حجلة رئيس هيئة فرسان السلام والمستشار احمد العداشي ممثل منظمة صناع المستقبل التنموية لتكون الأخيرة بدورها هي المسؤول والممثل والمشرف على تنفيذ المبادرة في كل محافظات اليمن.

والمبادرة الثانية «برنامج ومبادرة جميلات القلب والروح» ممثل في المستشارة د. تهاني التري رئيس ومؤسس البرنامج والمبادرة وبالشراكة والتعاون مع الرائدات العرب برئاسة د. بسمة حسين رئيس مجلس الادارة وبرعاية رسمية من بورد الجمال البريطاني كأول بورد اوروبي للجمال معتمد بصفة رسمية وهو احد كيانات البورد الأوروبي، وبصفتي المدير الاقليمي لبورد الجمال البريطاني في الوطن العربي، وبالتعاون ثلاثي الأطراف تم الاتفاق على اطلاق اكبر تجمع نسائي على مستوى الوطن العربي يضم كل الجمعيات والمؤسسات والمبادرات والبرامج التي تعنى بالمرأة العربية من كل انحاء الوطن العربي لتقديم وتنفيذ اكبر وأضخم البرامج والفعاليات والمؤتمرات والملتقيات للسيدات العربيات في جميع انحاء الوطن العربي. وهذه دعوة نوجهها لكل المؤسسات والجمعيات والمبادرات والبرامج والخبراء والمختصين والمستشارين في مجال الجمال والتنمية والتطوير وكل ما يعنى بشأن المرأة من تكوين وتمكين الانضمام معنا في هذه المبادرة النسائية الأولى من نوعها.

وانشاء مراكز بحثية ودراسات تشمل جميع التخصصات وتحديداً التخصصات الحديثة التي تعنى بالكوارث والأزمات والاستجابة للطوارئ بالاضافة الى الابتكار واستشراف المستقبل وغيره، علاوة على توفير صندوق للطلاب وتلبية احتياجاتهم خصوصاً في ظل الأوضاع والظروف الصعبة، تحديداً للطلاب المتفوقين والموهوبين والمبدعين التي يستعصي عليهم الالتحاق بالدراسة لظروفهم القاهرة، وتخصيص يوم للتسامح الالكتروني واحترام الأديان والثقافات على منصات التواصل الاجتماعي، تخصيص صندوق لانشاء مراكز متخصصة لايواء المشردين في الشوارع والذين لا مأوى لهم. ودعم وتعزيز مكانة المرأة اليمنية من خلال تكوين وتمكين المرأة في عدة مناصب قيادية تساهم في تعزيز اسم المرأة اليمنية وحجز مكان لها بين النساء العربيات.

